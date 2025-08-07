BALL x PIT llegará el 15 de octubre para Nintendo Switch, PC, PS5 y Xbox Game Pass

Ya es oficial. BALL x PIT llegará a PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S a través del Game Pass el próximo 15 de octubre. Para Switch 2 tocará esperar algo más ya que está previsto para finales de este año. Presentado por primera vez durante el Devolver Direct de junio, BALL x PIT es un roguelite de supervivencia en el que hay que romper ladrillos, fusionar bolas y construir bases, desarrollado por Kenny Sun and Friends.

El título permite derrotar a hordas de enemigos con una lluvia de proyectiles esotéricos que pueden evolucionar, mejorarse y combinarse para crear todo tipo de sinergias superpoderosas. Para ello hay que reunir las riquezas del pozo para ampliar la granja, generar recursos y reclutar héroes únicos.

El sistema de fusión de bolas fomenta la experimentación explosiva con más de 60 bolas aleatorias para equipar y combinar durante tu viaje. Descubre combinaciones superpotentes y sinergias inesperadas entre cientos de resultados posibles. Y todo es muy sencillo: carga, apunta, inclina y dispara.

También toca ampliar Nueva Ballbylon con más de 70 edificios únicos que proporcionan bonificaciones de juego y desbloquean más potenciadores, nuevos personajes y mucho más. A medida que tu comunidad crezca, asigna tareas automatizadas a los héroes confinados en casa para que sigan llegando recursos mientras tú te sumerges más en el pozo.

Descubre un nuevo mundo

Enfréntate a diferentes legiones de enemigos dentro del pozo, luchando a través de desiertos estériles, cavernas heladas, bosques salvajes y mucho más. Cada región ofrece su propio conjunto de peligros, además de hordas de enemigos cada vez más desafiantes y poderosos jefes que llenan la pantalla.

A medida que explores el pozo, encontrarás compañeros cazadores de tesoros deseosos de añadir sus habilidades a tu expedición. Cada personaje tiene una mecánica única y mejorable que cambia por completo tu forma de jugar. La experimentación y la adaptación son cruciales para el éxito de Nueva Ballbylon.