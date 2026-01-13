007 First Light llevará a James Bond a una nueva era en PC con Nvidia: estos son sus requisitos oficiales

IO Interactive, el prestigioso estudio responsable de la saga HITMAN, ha confirmado junto a Amazon MGM Studios una alianza estratégica con NVIDIA GeForce para ofrecer una experiencia técnica de última generación en 007 First Light, el nuevo videojuego de James Bond que se lanzará el 27 de mayo de 2026. El título llegará a PS5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 y PC, y ya se encuentra disponible en preventa.

Por primera vez, los fans podrán vivir el ascenso de Bond dentro del MI6: desde sus inicios como recluta de 26 años hasta convertirse en un completo espía, sumergiéndose en el mundo exótico y peligroso del espionaje capturado en las películas. Las aventuras de Bond llevarán a los jugadores por todo el mundo, donde se encontrarán con aliados y enemigos (o en algunos casos, ambos), mientras eligen cómo superar los obstáculos y desafíos, ya sea mediante la fuerza bruta, el ingenio o su persuasivo encanto personal.

Los jugadores que reserven el juego recibirán una actualización gratuita a la Edición Deluxe, que incluye acceso anticipado de 24 horas y skins y atuendos exclusivos dentro del juego, reforzando el atractivo de esta nueva reinterpretación del agente 007.

En PC, 007 First Light sacará partido a las tecnologías más avanzadas de NVIDIA GeForce RTX, ofreciendo una calidad gráfica de corte cinematográfico y un rendimiento optimizado. El juego incorporará DLSS 4 con Multi Frame Generation, una tecnología que permite generar múltiples fotogramas por segundo mediante inteligencia artificial, mejorando notablemente la fluidez y la inmersión.

Ulas Karademir, CTO de IO Interactive, ha subrayado la importancia de esta colaboración: “Nuestra colaboración con NVIDIA en 007 First Light nos permite ofrecer una experiencia en PC a la altura de la calidad que creemos que la franquicia de Bond merece. Rendimiento, velocidad de respuesta y realismo deben sentirse naturales y sin esfuerzo, y las tecnologías RTX, incluido DLSS 4, nos permiten lograrlo”.

Además, el estudio ha evolucionado su motor propio Glacier para adaptarlo al tono cinematográfico del nuevo Bond. Esta versión mejorada permitirá recrear con mayor fidelidad tanto las interpretaciones de los personajes como los entornos, que prometen sentirse más vivos y detallados que nunca, elevando el listón de lo que debe ser una aventura moderna del icónico espía británico.

Requisitos oficiales para PC

IO Interactive también ha desvelado las especificaciones técnicas necesarias para jugar a 007 First Light en ordenador:

Mínimos (1080p – 30 FPS)

Procesador: Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500

Gráfica: NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 / equivalente Intel

RAM: 16 GB

VRAM: 8 GB

Almacenamiento: 80 GB

Sistema operativo: Windows 10/11 (64 bits)

Recomendados (1080p – 60 FPS)

Procesador: Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600

Gráfica: NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / equivalente Intel

RAM: 32 GB

VRAM: 12 GB

Almacenamiento: 80 GB

Sistema operativo: Windows 10/11 (64 bits)

Con esta apuesta tecnológica y el respaldo de dos gigantes como IO Interactive y Amazon MGM Studios, 007 First Light se perfila como una de las grandes citas del videojuego en 2026, llevando a James Bond a una nueva dimensión interactiva marcada por el realismo, la acción y el espectáculo visual.