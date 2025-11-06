'Yakarta', la serie de Javier Cámara con el deporte que encumbró a Carolina Marín

Movistar Plus + estrena hoy una de sus ficciones propias más esperada: Yakarta, dramedia de nombre exótico de seis capítulos creada por Diego San José, el de Celeste y Vota Juan, y que protagoniza quien encabezara esta saga de sátira política, Javier Cámara. A su lado, formando pareja deportiva, una joven intérprete Carla Quílez, de 17 años.

Ambos que dan vida a un dúo de perdedores con ganas de redención. Por una parte, un profesor desencantado y por la otra, una alumna de gran talento. El destino les une con un sueño: competir en el torneo de bádminton de Yakarta, la cuna mundial de esta disciplina donde contamos con una de sus grandes exponentes recientes, la onubense Carolina Marín. En torno al duelo de las raquetas, Joserra (Cámara), ex olímpico que se gana la vida como profesor Educación Física en un instituto de Vallecas, encuentra en Mar (Quílez), a una campeona en potencia. La adolescente sufre un hogar disfuncional y encuentra en el entrenador al padre que no tiene. Ambos conmprenden que es el deporte la única vía de salida para encontrar sentido y futuro a sus vidas.

Los torneos regionales para ir escalando en el palmarés nacional curten a ambos para supurar las llagas de una existencia infeliz. Diego San José cree que aunque hemos estado criados en congeniar victoria con éxito, vencer y seguir adelante tiene también un espíritu de superación indescifrable. El bádminton se convierte en la pista para despegar de la frustración.

“En el deporte, pero también en el cine, la música o la vida diaria... mucha gente no llega donde quería por mucho esfuerzo que le ponge”, reconoce Carla Quílez, cuya vulnerabilidad en la hitoria invita a la empatía inmediata.Cámara, por su parte, celebra la rareza de dar voz a antihéroes invisibles: “Son historias que no se cuentan, aunque hay millones de personas así, un montón de gente, de ciudades pequeñas, que siempre pasan desapercibidas y nunca salen si no es para una noticia grave".

Joserra y Mar, rotos por sus respectivas soledades, él, es un medallista frustrado; y ella, una chica “con mucho miedo y a quien la vida le ha enseñado a no confiar en la gente”, inician un viaje que promete redención pero que, según la guionista Elena Trapé, evade el cliché del triunfo final: “Lo más especial de Yakarta es que no explica la historia de unos perdedores para convertirlos en vencedores al final”.A medida que avanzan los episodios, la serie desmantela prejuicios, revelando capas ocultas que transforman radicalmente la percepción de los personajes y, por extensión, la propia narrativa.

“Descubrimos no solo otros personajes, sino otra serie, porque cambia todo cuando entiendes lo que les mueve”, adelanta San José, quien diseña la trama como un espejo de la vida real.