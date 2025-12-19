'La Voz' 2025 llega hoy a la final con estos cuatro 'talents'

La Voz 2025, presentado por la sevillana Eva González, alcanza esta noche su final con Oihan, Kimy , Antía y Audrey como los aspirantes para el título. Por primera vez no hay representantes andaluces.

Sebastián Yatra ha metido a dos talents en la final (el donostiarra Oihan y la canaria Kimy ) y Malú rompe una racha de tres años sin representación y llega a la final con la catalana Audrey.

Por Pablo López participa la viguesa Antía Pinal, mientras que el debutante Mika se ha queda sin ninguno de sus concursantes ya que Pedro y Javier cayeron en la semifinal.

En esta final en directo contará con las actuaciones y colaboraciones con los talents de Laura Pausini, que durante años fue coach del formato, David Bustamante, Melody, Pastora Soler, Sergio Dalma, Blanca Paloma, Pablo Alborán, Edurne, Ana Torroja y Beret, todos prometen grandes momentos en la gala.

La Voz es un formato producido ITV Studios Iberia, la misma firma que desarrolla el diario Pasapalabra. El programa también se podrá seguir fuera de España a través de Antena 3 Internacional y de la versión internacional de Atresplayer. Los aspirantes tienen muchos fans a lo largo de América Latina.

Así son los finalistas:

Oihan Aristizábal, 19 años, ya pisó La Voz Kids en 2022, donde destacó, y ahora regresa maduro y transformado.

Con su crecimiento personal y musical conquistó en la semifinal con su versión de Como una ola de Rocío Jurado. Yatra, su coach, acentúa su esfuerzo de transformación, versatilidad y energía.

Kimy Touw, de Las Palmas, de 28 años, es también del equipo de Yatra, con una voz personal que fue fichada por el colombiano por bloqueo a los demás.

En la semifinal se desgarró con Before You Go de Lewis Capaldi, demostrando sensibilidad y un timbre muy llamativo. Se encuentra muy respaldada por el público.

La gallega Antía Pinal es cantante callejera para sufragar su carrera de Arquitectura. Con Pablo López de coach, la robó del equipo de Yatra.

Tiene una voz dulce y poderosa, brilló en la semifinal con Quererte bonito, el tema de Yatra y Elena Rose.En Galicia se han volcado con ella .

La barcelonesa Audrey, de 25 años, ha ido remontando a lo largo de la edición y terminó convirtiéndose en la favorita de Malú. En la semifinal encandiló con Saving all my love for you de Whitney Houston.

Representa la fuerza, el soul, y ha pasado por difíciles momentos hasta encontrar su sitio en esta edición.

La final de La Voz arranca pasadas las diez de la noche en Antena 3.

La cadena está ya promocionando la nueva temporada de El Desafío que será el relevo de los viernes en enero.