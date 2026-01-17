Esta es 'Violeta', la niña que replantea a los adultos sus ideas

TVE ha seleccionado cinco series de animación infantil en su convocatoria 2025 entre 27 propuestas recibidas entre septiembre y octubre, para emitirlas principalmente en Clan y sus plataformas digitales.

Se han priorizardo personajes carismáticos, humor familiares o con guiños culturales, y valores como igualdad, pensamiento crítico, convivencia, hábitos saludables o cuidado del medio ambiente. RTVE, que ya ha impulsado éxitos como Momonsters o Superthings, abre camino a otros nuevos personajes infantiles.

Las tres nuevas series son: Violeta, producida por Sultana Films con apoyo de la Oficina de Igualdad, donde una niña curiosa y creativa cuestiona las desigualdades y tradiciones, haciendo que los adultos se replanteen sus conceptos. Star Raider, de Animar Media Studio, en coproducción internacional con France TV y Rai, anime de ciencia ficción donde un famoso ladrón de arte desafía a las autoridades en la ciudad espacial Confluence. Y Los exploradores secretos, de Liquid Rock Entertainment, que sigue a un equipo de niños prodigiosos que combaten amenazas planetarias, desde desastres naturales hasta villanos locos, con ciencia, tecnología y trabajo en equipo para proteger el bien común.

Además se han aprobado dos nuevas temporadas. La sexta parte del internaional Pocoyó, producida por Planeta, donde el pequeño y su hermana Bea siguen con su casa llena de locuras y diversión junto a sus amigos clásicos. Y la segunda de Los Wawies, de Imagic TV, con cinco criaturas en el planeta viajero Wawaland que exploran naturaleza, culturas y retos diarios fomentando amistad, empatía, cooperación y respeto.