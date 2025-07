La UER deja a un lado la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión, deriva el debate para finales de año

La 94ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER/EBU), celebrada en Londres ha aplazado debatir la presencia de Israel en el festival de 2026 como abiertamente han propuesto países como Islandia. RTVE pide por su parte un debate serio sobre la comparecencia de un participante que ocasiona una guerra como la de Gaza y que parece promover una campaña de televoto que viene a alterar el normal desarrollo de un concurso de confraternidad entre países. Por el contrario Alemania, Austria, Grecia o Suiza plantean de lleno que una expulsión de Israel supondría también la marcha de sus cadenas en el festival.

Esta reunión de la UER ha congregado a representantes de las 113 organizaciones que forman parte de la entidad, de 56 países, y en su foro se ha puesto de manifiesto las crecientes tensiones geopolíticas que rodean al certamen musical más importante de Europa, especialmente en torno a la presencia de la emisora israelí KAN.

El comunicado emitido la UER refleja una intención de equilibrar posturas encontradas, como la que han expresado países nórdicos como Islandia o Finlandia, que pide la ausencia israelí. Se pospone cualquier decisión hasta la próxima asamblea de invierno. RTVE insiste por su parte en abrir un “debate serio y profundo” sobre la participación de Israel. Alfonso Morales, secretario general de RTVE, reitera la necesidad de revisar tanto dicha presencia como el sistema de votación del festival. Ambas cuestiones quedan aparcadas, con un margen de tiempo para analizarlas y plantear soluciones.

La UER apela a la independencia del organismo para no verse afectados por el debate diplomático o político cuadno ha sido la propia Israel la que ha llevado este asunto al corazón de Eurovisión.

Esta falta de resolución dejó entrever las profundas divisiones entre los miembros. La UER también anunció la designación de un ex ejecutivo de televisión para liderar un diálogo con los miembros sobre cómo se gestina la participación y las tensiones geopolíticas. El grupo de trabajo presentará un informe con recomendaciones en otoño, una medida que busca ganar tiempo ante la creciente presión de sectores que han llamado al boicot del festival por la presencia israelí. La UER también destacó su reconocimiento a la “independencia” de KAN frente a las presiones del gobierno israelí, reconocimiento a los principios de neutralidad que la organización defiende, aunque sin abordar directamente las críticas sobre el conflicto en Oriente Medio.

La controversia sobre la participación de Israel no es nueva, pero ha ganado intensidad en los dos últimos años ante la virulencia del ejército israelí contra la población civil de Gaza, con decenas de miles de muertos. RTVE, en línea con el sentir de buena parte de la sociedad española, más allá del sentir político en sí mismo, ha insistido en que su propuesta no busca excluir a ningún participante, sino fomentar un diálogo que contemple las sensibilidades. En mayo, la UER ya había amenazado con sancionar a RTVE por las menciones de sus comentaristas al conflicto durante la retransmisión de Eurovisión 2025. Se optó en la gala del sábado por un rótulo que abogaba por la “Paz y Justicia para Palestina”, y que fue criticado aunque no hubo amonestación al haber estado fuera de la retransmisión del festival.

La UER, con sede en Ginebra y una trayectoria de 75 años, enfrenta uno de sus mayores desafíos: preservar la relevancia de Eurovisión en un mundo donde la neutralidad es cada vez más difícil de sostener.