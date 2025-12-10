El tipo de estafa en la que cayó el fallecido marido de Fedra Lorente 'La Bombi'

En los años 80, Fedra Lorente era la reina indiscutible de las noches televisivas españolas, como 'La Bombi', era la sensual e ingenua aparición de la subasta en el concursante Un, dos, tres... responda otra vez, que presentaba Mayra Gómez Kemp. Era el personaje más popular de toda España, el más imitado (e incluso deseado) con sus muletillas "¿Por qué será...?", con que fue conocida al principio, o "...Y eso duele". Un personaje que no solo la catapultó a la fama, sino que, generaba ingresos millonarios en los intermedios de la TVE del monopolio, aguardando la audiencia a los cómicos del concurso.

Fedra, aunque no estuvo en el primer plano en el cine y la televisión, gozó de muchos ingresos por sus apariciones en actos festivos y lúdicos. A sus 74 años la actriz, recientemente viuda, es portada de Semana y se le están dedicando minutos y minutos en los magacines del corazón por su ruina económica total, junto a su hija adoptiva, Alejandra, que tiene 29 años. Madre e hija han alertado de su difícil situación, agravada por el rastro de deudas que ha dejado su marido, Miguel Morales, fallecido en septiembre. Ahora se ha conocido que esas deudas que se han convertido en un callejón sin salida tras su fallecimiento, dejando endeudada a su familia, se debió a una estafa del amor.

Se supone que Morales, hermano del también fallecido músico Junior, mantuvo contacto con una falsa mujer militar, de la que se enamoró, y para la que hizo abundantes ingresos, con parte de la cantidad que pidió prestada. Lorente calcula que fueron 50.000 euros como mínimo los dilapidados en las peticiones de la banda que se escondía tras el perfil falso de una mujer necesitada. Las deudas pueden ser mayores a medida que van descubriendo detalles de los desembolsos que hacía su esposo, que fue batería del grupo Los Brincos.

Miguel Morales falleció el 18 de septiembre en su domicilio madrileño, incluso la actriz ha revelado que se fue a dormir y le habló durante minutos creyendo que le estaba escuchando, cuando ya estaba ya muerto. "Yo estuve hablando con él en silencio, hasta que me di cuenta de que ya no respondía", ha relatado Fedra.

La difícil situación en la que se encontraba la familia venía desde atrás, por la falta de ingresos por trabajo. La pareja llevaba más de medio siglo casados, desde 1975, Tras el pico de popularidad con Un, dos, tres, hasta 1986, la carrera de la conocida intérprete se diluyó en cameos y papeles secundarios. Los problemas financieros llegaron con los años y ahora el panorama familiar es crítico.