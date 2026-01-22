'The Beauty', cuando la belleza se convierte en un peligroso virus, serie en Disney +

El galardonado director, productor y guionista estadounidense Ryan Murphy (American Horror Story) estrena en Disney + The Beauty, su serie donde retrata las obsesiones estéticas de la sociedad actual de una manera “provocativa”, según describen dos de sus protagonistas, Evan Peters y Rebecca Hall. Basada en el cómic homónimo de Jeremy Haun y Jason A.Hurley, esta ficción imagina un mundo en el que un nuevo virus de transmisión sexual se expande rápidamente entre la población, convirtiendo a los portadores en una versión más atractiva de sí mismos y despertando la avaricia en aquellos que ven en la enfermedad una forma de hacer negocio.

Peters y Hall encarnan a dos agentes del FBI encargados de investigar el hallazgo sospechoso de varios cadáveres relacionados con este virus de la belleza. The Beauty es un híbrido de ciencia ficción y terror que recuerda inevitablemente al filme La Sustancia. Un terror de la sociedad: sus miedos, su ambición y su búsqueda interminable y obsesiva por la perfección estética, en parte potenciada por los cánones imposibles de las redes sociales.

“Ryan Murphy siempre tiene el olfato para captar bien el zeitgeist (’espíritu de la época’) de lo que estamos hablando y de alguna manera lo explota, pero intencionadamente. Lo hace subversivo, provocativo y tema de conversación”, asevera la actriz británica.

En este contexto, para Hall la serie envía el mensaje de que “tu singularidad es importante, sea lo que sea que signifique para ti.”

A lo largo de los 11 episodios de esta primera temporada de la serie los personajes de The Beauty ofrecen incontables definiciones de lo que es para ellos la belleza y los sacrificios que están dispuestos a hacer.

The Beauty no se olvida de satirizar sobre el reciente fenómeno de los tratamientos adelgazantes como Ozempic o Mounjaro y sus efectos, que ya son reales y visibles en personas de todo el mundo.

Yotro de los virus metafóricos:el de la desconexión, nuestro sentido compartido de humanidad. El elenco lo completan Ashton Kutcher, Anthony Ramos, Jeremy Pope, o Isabella Rossellini y cameos estelares de Gigi Hadid, Meghan Trainor o Ben Platt.