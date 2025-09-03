El 'Telediario' de Pepa Bueno también se emite en La 2, las razones de TVE

En esta primera semana del curso los espacios diarios van instalándose con sus conductores habituales o los fichajes. En la redacción de Torrespaña destaca la reincorporación de Pepa Bueno, la ex directora de El País que cerró su primera etapa en TVE en 2012. La dirección de RTVE a cargo del presidente José Pablo López ha concebido que el Telediario 2 tenga más visibilidad en este arranque de temporada por lo que además de ofrecerse a partir de las 21.00 horas en La 1 y en simulcast en el 24 Horas también lo haga por La 2.

Un movimiento excesivo y algo extraño para competir de lleno con el informativo más visto de la franja, el de Vicente Vallés en Antena 3, líder desde 2020 y que llega casi a duplicar las cifras de La 1 y Telecinco a esa hora, sobre los 2 millones de espectadores.

Bueno regresaba este lunes y entre la expectación por su vuelta marcó un 13,2% de cuota en esta primer día en el que también entrevistaba al presidente Pedro Sánchez, contenido que registró un 13,5% en La y que alcanzó un 18,5% en simulcast entre las tres cadenas que lo ofrecieron. El informativo de Vallés, Antena 3 Noticias 2, superó el 18%.

En este martes se ha repetido la estrategia de ofrecer el Telediario 2 también por La 2. En La 1 el informativo anotó un 9,4% en La 1 y entre los otros dons canales sumó solo un 12,5% en total frente al 17,1% de las noticias de Antena 3. No es un movimiento de parrilla que haya sido acertado a tenor del descenso en este martes. Hoy miércoles Pepa Bueno también aparecerá en La 2 en lo que probablemente será el último día con esta programación por tres cadenas. RTVE ya había anunciado que el jueves retomaba la parrilla de estos meses para el segundo canal con su concurso de Cifras y Letras.

El formato de Aitor Albizua en este miércoles regresa con nuevas entregas y que salen al aire tras el Telediario 2 a las 21.50. A continuación, a las 22.30, Saber y ganar vuelve con una entrega de presentación para dar a conocer el nuevo plató. Jordi Hurtado, su presentador desde 1997, reduce su presencia en el formato y en los fines de semana será relevado por Rodrigo Vázquez, el conductor de El cazador, ya desaparecido de la programación, y que se encargará del concurso de sobremesa los sábados y domingos.

En lo que se refiere al Telediario 2 de hoy, Pepa Bueno y su equipo se desplazan al núcleo de San Vicente de Leira, aldea de Vilamartín de Valdeorras (Orense), para abordar un especial sobre los incendios forestales que han devastado España en este verano,. Desde este enclave, donde muchas viviendas quedaron reducidas a cenuzas, Pepa Bueno entrevistará al alcalde, Enrique Álvarez, y a Dominga, una vecina afectada. También conversará con Ainara Suárez, redactora de TVE que cubrió los incendios, y recorrerá el monte calcinado junto a Arantza Pérez Oleaga, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, para analizar la gestión forestal y las medidas preventivas. El especial también analizará la situación en Castilla y León y Extremadura, dos de las comunidades más afectadas, e incluirá reportajes sobre el abandono rural como factor de los incendios y la recuperación de Millares (Comunidad Valenciana), 30 años después de los incendios de 1994.