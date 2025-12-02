Telecinco y Cuatro darán las campanadas a una temperatura bajo cero

Mediaset España despedirá el año 2025 desde el corazón del Pirineo Aragonés: por primera vez en la historia.Llas Campanadas de Fin de Año se retransmitirán en directo desde la estación de esquí Formigal-Panticosa (Grupo Aramón), concretamente desde la terraza del mítico après-ski Marchica, con Sandra Barneda y Xuso Jones como maestros de ceremonias en simulcast para Telecinco y Cuatro.

El reloj elegido será el de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la preciosa villa de Sallent de Gállego, que marcará las doce campanadas y el paso al 2026.

El anuncio se ha hecho oficial esta mañana en el propio Marchica, en un acto que ha reunido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; al presidente ejecutivo de Aramón, Antonio Gericó; al director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, Jaime Guerra, y a los presentadores Sandra Barneda y Xuso Jones. Jorge Azcón ha celebrado que “por primera vez las Campanadas se emiten desde una estación de esquí” y ha resaltado la experiencia completa que ofrece Aragón: “no solo esquí de primer nivel, sino el mejor après-ski de España, un plan sano, familiar y muy divertido”.

Antonio Gericó ha añadido que la retransmisión permitirá “mostrar al mundo la magia de Formigal-Panticosa y del invierno aragonés en la noche más especial del año”.Sandra Barneda ha confesado que “siempre soñó con unas Campanadas en la nieve, como en las películas navideñas”, mientras que Xuso Jones ha asegurado que “ver el ambientazo de Marchica en redes ya era impresionante, pero presentar aquí las Campanadas es un sueño hecho realidad”.

Formigal-Panticosa, la estación con mayor dominio esquiable de España (182 kilómetros), y Marchica, referente nacional del après-ski durante 15 años con actuaciones de artistas como Juan Magán, Taburete o Nervo, se convertirán así en el epicentro de la Nochevieja televisiva española. A pocos minutos, Sallent de Gállego y su iglesia gótica del siglo XVI, Bien de Interés Cultural, aportarán el toque tradicional con sus campanadas.

Mediaset España ya ha activado una campaña de un mes para promocionar esta emisión histórica, que combinará fiesta, nieve y la mejor tradición de Fin de Año.