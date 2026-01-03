Así sigue 'Malcolm in the Middle', con todos sus protagonistas ya adultos

Frankie Muniz, de nuevo como 'Malcolm', en el primer tráiler de su regreso

Frankie Muniz se reencuentra con su familia televisiva en el primer avance de Malcolm in the Middle: Life Still Unfair, el regreso de la popular comedia, cuyo regreso está previsto para el 10 de abril en la plataforma Hulu (Disney + en España).

“Mi vida es fantástica ahora, solo tenía que alejarme de mi familia”, dice Muniz como Malcolm en el primer tráiler de la serie. El actor pronuncia la frase antes de que se sucedan una serie de escenas caóticas protagonizadas por sus padres, Hal (Bryan Cranston, Breaking Bad, que regresa así a su papel) y Lois (Jane Kaczmarek).

El adelanto muestra a Malcolm regresando a casa con su hija (a cargo de Keeley Karsten) después de esconderse de ellos durante más de una década, obligado a asistir a la fiesta de 40 aniversario de bodas de sus padres. El tráiler muestra también a los hermanos del protagonista: Reese, interpretado por Justin Berfield; Francis, encarnado por Christopher Masterson; y Dewey, papel que asume Caleb Ellsworth-Clark como en reemplazo de Erik Per Sullivan.

‘Malcolm in the Middle se ofreció por la cadena Fox del 2000 al 2006 a lo largo de siete temporadas. En España se emitía en Antena 3, los sábados por la mañana. Sus capítulos se pueden ver en Disney +.

La serie seguía la vida de una familia disfuncional de clase media que lidiaba con la cotidianidad y que tenía un hijo brillante.

A lo largo de la historia la serie ganó siete Emmy y obtuvo siete nominaciones a los Globos de Oro.