La serie española más vista en Netflix en 2025 no la esperas

La plataforma Netflix ha desvelado las cifras de las ficciones españolas en el año 2025. El jardinero se consolida como el mayor éxito español de Netflix en 2025 con 37,1 millones de visualizaciones y 173,4 millones de horas vistas desde su estreno en abril, seguida de cerca por la serie licenciada Ángela (ficción que llegaba desde Atresmedia), que acumuló 35,7 millones de visualizaciones y 179,2 millones de horas vistas tras llegar a la plataforma el 4 de julio, convirtiéndose en la producción española más vista globalmente entre julio y diciembre.

El top 5 lo completan El refugio atómico, del equipo de Élite (28,2 millones de visualizaciones y el mayor número de horas vistas con 207,2 millones), Dos tumbas, con Kiti Mánver (25,8 millones), Olympo (23 millones) y Manual para señoritas (18,2 millones). Destaca por su flojo rendimiento Superestar, la serie de Nacho Vigalondo sobre el universo de la cantante Yurena, con solo 500.000 visualizaciones y 2,9 millones de horas vistas, mientras que El refugio atómic', pese a sus buenas cifras de visionado, no cumplió las expectativas internas de Netflix y ha sido cancelada.

El jardinero, la serie española más vista del pasado año en Netflix, es una miniserie de thriller y drama psicológico estrenada el pasado 11 de abril, creada por Miguel Sáez Carral (conocido por Ni una más), producida por DLO Producciones y dirigida por Mikel Rueda y Rafa Montesinos. Consta de 6 episodios de alrededor de 50 minutos cada uno, con tramas de crimen organizado, romance prohibido y conflicto familiar en un tono oscuro e íntimo.

El eje es el personaje de Elmer Jurado (interpretado por Álvaro Rico), joven asesino a sueldo emocionalmente vacío tras un accidente cerebral que le impidió sentir emociones, quien trabaja en un vivero que sirve de fachada para el negocio de asesinatos por encargo gestionado por su madre controladora, La China Jurado (Cecilia Suárez).

Todo cambia cuando le encargan eliminar a Violeta (Catalina Sopelana), una encantadora profesora de infantil; en lugar de cumplir, Elmer se enamora de ella por primera vez, lo que genera un conflicto interno y pone en riesgo el imperio criminal de su madre, quien hará lo posible por eliminar a la amenaza.

El elenco lo completan Emma Suárez, María Vázquez, Francis Lorenzo, Ivan Massagué y Javier Morgade.

La serie explora temas como la manipulación materna, la redención emocional y la lucha por la humanidad en un entorno violento, con un estilo visual que mezcla suspense psicológico y toques de intriga romántica. Ha logrado todo un éxito en Netflix con esos 37,1 millones de visualizaciones entre usuarios de todo el mundo.