La serie británica a la que se incorpora el actor algecireño Álvaro Morte

El rodaje de la segunda temporada de la serie británica de la BBC Los amos de la ciudad (This city is ours), de Stephen Butchard, ya ha comenzado con la presencia del español Álvaro Morte (La casa de papel) como nueva incorporación. El actor nacido en Algeciras es toda una figura por la serie de Atresmedia que pasó a Netflix e incluso estrenó un obra teatral en Londres el pasado año, Barcelona, con Lily Collins. Próximamente le veremos en Movistar Plus + como Adolfo Suárez en Anatomía de un instante.

Después del éxito de la primera temporada, que se lanzó el pasado mes de marzo en la plataforma de la BBC y a su canal principal se puso en marcha la prolongación. En abierto contó con una media de 5,8 millones de espectadores británicos y más de 7,8 millones en el primer episodio. Se convirtió en el estreno dramático más visto del año en la BBC.

James Nelson-Joyce regresa como Michael Kavanagh, junto a sus compañeros de reparto Hannah Onslow (Diana Williams, la compañera de Michael), Jack McMullen (Jamie Phelan), Mike Noble (Banksey), Julie Graham Elaine Phelan) y Sean Bean (Ronnie).

Al elenco se suman Shaun Evans como el ex gánster Ozzie Thompson, recientemente salido de prisión, y Álvaro Morte como Felipe Guzmán, miembro del cartel colombiano y hermano menor de Ricardo, quien fue asesinado al final de la primera tanda.

Producida Left Bank Pictures, la segunda temporada de Los amos de la ciudad contará con 8 episodios y no se ha informado de la fecha de estreno.