Así será el nuevo proyecto de José Ribagorda en Mediaset

Mediaset ha llevado a cabo una profunda reestructuración de sus servicios informativos. Uno de los damnificados por el reciente fichaje de María Casado ha sido un rostro clásico de la cadena de Fuencarral, José Ribagorda. La que fuera presentadora de Las tres puertas en TVE presentará las noticias del fin de semana con David Cantero.

De esta manera, José Ribagorda queda fuera de la ecuación después de 18 años al frente de Informativos Telecinco en el fin de semana, ya que no ha sido reubicado en otra de las ediciones.

No obstante, Mediaset ha confirmado que no prescindirá del veterano periodista tal y como anunciaba Francisco Moreno, director de Informativos Telecinco, en la presentación del fichaje de María Casado. “No sobra nadie y cada uno irá reubicándose. Todos tenemos misiones que son temporales, porque en la televisión no hay nada vitalicio. Ni sería bueno. Pepe ha cultivado un perfil profesional determinado y es un gran periodista al que tengo un gran respeto personal y profesional. Tendrá su sitio como todo el mundo, porque no podemos permitirnos a nadie ocioso”, aseguraba.

La idea de Mediaset para el futuro de Ribagorda pasa por una de las aficiones del periodista: la gastronomía. El grupo audiovisual quiere que elabore contenidos relacionados con el mundo rural y la gastronomía, según ha adelantado El Confidencial Digital.

Aunque todavía no está cerrado, los contenidos de Ribagorda serían retransmitidos en los canales de streaming de Mediaset. Una reubicación a bajo coste y sin la presión a la que está sometida la televisión lineal con las audiencias. Precisamente, Moreno ya destacaba esa nueva vía de producción de contenidos en la presentación de María Casado. “Mientras hacemos tele lineal, estamos pendiente de lo que pasa en el mundo digital, donde generamos mucho contenido, y ahí también necesitamos aportar contenido”, dijo.