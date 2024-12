¿Cómo será el nuevo 'Caiga quien caiga'?

Se admiten apuestas. ¿Triunfará la nueva versión de Caiga quien caiga en Telecinco? Concedamos que esta cadena de Mediaset cuenta con un público cautivo que no quiere saber mucho de otros planetas, de idéntica manera que a los espectadores que ningunean habitualmente estos territorios no se les va a ocurrir hacer una excursión para ver lo que se cuece en CQC. ¿O me van a decir que los targets de audiencia son cosa del pasado y todos picotean de todo, y un espectador de Cifras y letras se pasa con naturalidad a ver el diario de Jorge Javier y viceversa? ¿O los de Ana Rosa Quintana flirtean con Culturas 2’ mientras emiten las pausas publicitarias? Estimo que no es el caso, pero esto de las audiencias nunca ha sido una ciencia exacta.

Caiga quien caiga se emitió entre 1996 y 2010, los primeros años con gran éxito en las sobremesas del fin de semana, cuando lo presentaban El Gran Wyoming, Juanjo de la Iglesia y Javier Martín. Después pasaron por él numerosos colaboradores.

A algunos el programa le sirvió para catapultar carreras televisivas fulgurantes, caso de Juanra Bonet o Arturo Valls. Otros recorrieron diferentes caminos, como Toni Garrido y Pablo Carbonell.

Pero eran otros tiempos, tanto en la televisión como en la política. Porque ahora estamos hastiados de sus señorías. No es lo mismo verlas en apuros en El intermedio, donde los guionistas todavía se estrujan las neuronas para extraer algún chiste bueno de los asuntos que no suelen tener ninguna gracia, que regresar a la vieja técnica del Caiga quien caiga, consistente en acercarse por todos los medios a los que están en los titulares de prensa a ponerles unas gafas negras. Sólo pensar en los nombres de quienes protagonizan los titulares de los informativos entra una pereza enorme. Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista estarán al frente del formato renovado.