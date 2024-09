La ruta de la buena gente, la de Los Morancos

En la excelente serie francesa La ciencia de las emociones asistíamos a una reunión de lo que se denominan “emotivos anónimos”, que se caracterizan porque les afectan tanto las emociones que no pueden llevar una vida normal, asaeteados por los sentimientos con los que les toca pechar. Oficialmente coexisten en el mundo 1.300 grupos de terapia de este tipo, aunque creo que se quedan cortos.

Viendo el estreno hace unas semanas de La ruta Morancos’ comprobé cómo afortunadamente soy candidato a participar en una de esas terapias. Lo que los hermanos Jorge y César Cadaval hacen durante su viaje desde Sevilla a Santiago de Compostela no es más que una excusa para encontrarse con personas; matizo, con la quintaesencia de las buenas personas. Y como diría aquel, a quien no le guste que no mire. Las visitas a las poblaciones cordobesas de Posadas y Almodóvar del Río fueron preciosas, pero no tanto por la belleza de sus pueblos sino por el paisanaje con que se encontraron. No es mi deseo hacer spoiler y me gustaría que vieran este espacio con ojos vírgenes. A ver quién se atreve a poner sobre el tapete la dicotomía entre el norte y el sur en cuestiones de progreso y cultura a la luz de lo que el programa mostró de aquel rincón de Andalucía: arraigo, tradición, religiosidad popular, carnaval.

El formato no es novedoso. Con el nombre de El paisano’(un famoso visita a unos lugareños y todo acaba en una fiesta con los anfitriones) ya habíamos visto en distintas cadenas varias versiones de esta idea. Los Morancos, César y Jorge Cadaval, le aportan su toque personal e intransferible. Lo mejor es que el programa apela a las emociones. Porque del primer al último minuto los protagonistas son los personajes con alma y corazón grande. Los Morancos han emprendido una ruta por España buscando a la buena gente.