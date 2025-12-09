René-Jean Page, el duque de Hastings, y su serie erótica sobre el barrio del CEO de Netflix

Regé-Jean Page regresaen 2026 a Netflix con un “thriller erótico cargado de intriga”. Hancock Park es el nombre de esa ficción ambientada en la alta sociedad de Los Ángeles. Quien diera vida al duque de Hastings, conquistando a millones de corazones en la primera temporada de Los Bridgerton, está de vuelta con un proyecto que sigue en la línea de la ficción de época, centrándose en su físico y en escenas de alto volvtaje.

El actor británico de origen zimbabuense, de 37 años, protagoniza Hancock Park y es también productor ejecutivo a través de su compañía A Mighty Stranger, consolidando su transición de estrella romántica a convertirse en showrunner.

En esta nueva serie Page encarna a un tipo carismático e intrigante que irrumpe en la vida de una familia de clase alta, aparentemente idílica, al alquilar su casa de huéspedes en el jardín trasero.

La primera temporada está escrita por Matthew Barry (Industry, HBO). La trama desentraña cómo este intruso desmantela la fachada de perfección de la comunidad, revelando capas de deseos reprimidos, engaños conyugales y obsesiones tóxicas que bullen bajo la superficie de uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Los Ángeles, que da nombre la serie.

Una escena dela primera temporada de 'Los Bridgerton'. / Netflix

Entre el histórico y opulento vecindario de Hancock Park se encuentra, curiosamente, el co-CEO y director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, así como la productora ejecutiva de la saga Bridgerton, Shonda Rhimes. La serie ambientada en su exclusiva zona viene a describir la decadencia de la élite de California, en línea con otras series como Big Little Lies o The White Lotus, de HBO, contenidos que precisamente van a pasar a Netflix dentro de la compleja operación de compra de Warner por parte de la ahora todopoderosa plataforma.

La producción, de Fifth Season y Creative Engine, cuenta con productores ejecutivos como Emily Brown (El conde de Monte Cristo) y Drew Comins (Yellowjackets). El elenco permanece en secreto y no hay fecha de estreno confirmada pero se lanzaría en 2026 o principios de 2027. Page es protagonista de la comedia romántica You, Me & Tuscany, con Halle Bailey, cuyo estreno en los cines está previsto para el próximo 10 de abril.

En su aparición con Los Bridgerton la primera temporada acumuló más de 82 millones de visionados en sus primeras cuatro semanas, uno de los grandes registros de la plataforma.