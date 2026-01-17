El regreso de 'Tribunal popular' a la cadena pública

Qué alegría da conocer que TVE va a resucitar Tribunal popular. Se emitió entre 1989 y 1991 desde Tarrasa, el mismo lugar donde Andreu Buenafuente ha grabado sus entregas de Futuro imperfecto. Bajo la dirección de Xavier Foz, cada semana se juzgaba un tema que se analizaba con numerosos argumentos que ofrecían tanto el abogado defensor, Ricardo Fernández Deu, como el fiscal, Javier Nart.

El guion y la documentación eran sólidos. Allí estaba el fallecido periodista Pepe Rodríguez asesorando en todo momento en la mesa de Nart. Los temas que se trataban no eran nada banales y en cada una de las ediciones aprendíamos de leyes, geopolítica o normativas. Tuve la oportunidad de participar en ese jurado popular que ahora resucita y la verdad es que viviendo el programa por dentro constaté el minucioso proceso de producción con el que se llevaba a cabo.

La nueva edición estará presentada por el valenciano José Luis Sastre. En un momento de renacimiento de los court show televisivos, La 1 apuesta por este formato que incluirá elementos de investigación periodística para aportar pruebas, testimonios reveladores y datos desconocidos por el gran público. Cada episodio incluirá reportajes en los que Sastre entrevistará a personajes relevantes y conducirá piezas de seguimiento a algunos de los protagonistas del tema central del programa.

El jurado de El juicio, del mismo modo que ocurría en 1989, será un retrato plural de la sociedad española en un momento de gran polarización ideológica. Estará compuesto por nueve ciudadanos de a pie, elegidos tras un proceso demoscópico representativo. Habrá espacio para el seguimiento de sus opiniones y debates, y se incluirán piezas vinculadas a los momentos clave de sus deliberaciones y toma de decisiones. El juicio puede ser de los programas más interesantes del año.