El regalo exclusivo para el Papa: una canción inédita en una sola copia de Laura Pausini

La cantante italiana Laura Pausini se reunía este miércoles con el papa León XIV en el Vaticano y le ha regalado la única copia de un tema inédito que ha grabado con una versión de un canto de San Francisco de Asís.

La artista italiana acudió a la cita vestida de negro, acompañada por el equipo de la compañía Warner Bros y con una carta dirigida a “Su Santidad Papa León”, tal y como se aprecia en las imágenes difundidas por la Santa Sede.

Pausini recibió ante la presencia de León XIV el premio Global Icon otorgado por Billboard Italia por su “talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo”, junto a la grabación inédita, con una sola copia.

Después, la cantante obsequió al papa con una canción inédita, grabada en una sola copia, en la que interpreta una parte del ‘Cantico de las criaturas’ de San Francisco de Asís.

Por su parte, Billboard Italia ha entregado al pontífice de origen estadounidense una placa simbólica en la que se defiende “la importancia de que las voces de las mujeres en el mundo de la música sean cada vez más reconocidas y escuchadas”.