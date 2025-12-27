Así es la quinta temporada de ‘La Promesa’, vista por sus personajes centrales

La Promesa cerrará el año como la serie más vista de TVE y una de las más seguidas por los españoles. La quinta temporada de la ficción diaria, creada por Josep Cister y producida por Bambú, promete fuertes emociones y más de un bombazo. Los nuevos capítulos ya han comenzado y la tensión se palpa en el ambiente.

Dos grandes frentes son la base de las nuevas tramas de la serie de época de TVE. Manuel ha declarado la guerra a Locadia sin saber hasta dónde está dispuesta a llegar la de Figueroa. El personaje interpretado por Arturo García Sancho quiere llegar hasta el final para desenmascararla y acabar con su poder.

Por otro lado, Ángela sigue con vida lejos de palacio y bajo los cuidados de Curro. Aunque en el palacio piensan que Ángela está muerta, pronto se conocerá que sigue viva. Antes de perder el conocimiento, ella había escrito una carta de despedida dirigida a Curro. El personaje encarnado por Xavier Lock ha decidido sacarla de palacio para mantenerla a salvo. Curro no quiere que Ángela corra la misma suerte que su hermana Jana.

Este medio ha podido hablar con Arturo García Sancho y Xavier Lock, los actores que dan vida a Manuel y Curro en La Promesa. Ambos coinciden en que la quinta temporada no dejará a nadie indiferente. “Se vienen cosas fuertes en La Promesa. Cada vez que ha habido un entierro, la serie ha cambiado por completo. No va a haber tantas ausencias como en la temporada anterior, pero la serie va a dar un giro. En los primeros capítulos se darán pinceladas sobre las nuevas historias de los personajes”, ha explicado Arturo.

Curro está destrozado tras los últimos acontecimientos con Ángela. “Curro se encuentra jodido. Él quiere seguir avanzando en su historia de amor con Ángela y se topa con el mayor de los obstáculos. La persona que le ha hecho la infancia imposible, y el que Curro piensa que es el asesino de su hermana se va a casar con el amor de su vida”, ha comentado Xavier.

El joven pone todo de su parte para evitar la boda de Ángela con Lorenzo. “Curro lo va a intentar todo. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa. Las acciones de Curro van a marcar las tramas de la nueva temporada. Se va a ver un Curro bastante desquiciado, da miedito, si hasta llega a apuntar con un rifle a su hermano como se puede ver en el tráiler”, ha destacado.

Arturo nos ha desvelado las claves del éxito de La Promesa. “El amor, el cariño y el esfuerzo que le pone Josep Cister, junto con Bambú, que ha confiado en hacer la serie. También el cariño y la entrega de todo el equipo: maquillaje, peluquería, vestuario, cámaras, sonido, luces, equipo artístico, actores, etcétera. Y el cariño de la gente, sin eso no somos nada”, ha confesado.

La Promesa ha sido un trampolín para Arturo y Xavi. “Interpretativamente me ha puesto en el mapa y me ha convertido en un actor conocido (esperemos que por mucho tiempo). Me ha dado unos ingresos que no había tenido en mi vida como actor raso”, ha asegurado Arturo. “Soy de un pueblo de Mallorca y de repente formar parte de La Promesa es un privilegio, con todo el público que nos respalda cada día, con un personaje que evoluciona… La Promesa me lo ha dado todo”, ha añadido Xavier.