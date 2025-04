Los programas que le dieron el carácter que ha perdido La 2 de 'Malas lenguas'

Tras haber llegado este miércoles Malas lenguas, el revolucionario formato de las tardes para el segundo canal de TVE, queremos homenajear a todos los formatos culturales que fueron en esa franja horaria desde los albores del UHF en 1966 hasta la actualidad.

Durante casi sesenta años, a la caída de la tarde, la que en la modernidad fue bautizada como La 2 siempre tuvo a bien ofertar a los espectadores contenidos exquisitos y diferenciados del resto. Desde la época de Revista de cine de Alfonso Eduardo Pérez Orozco (siempre en lunes) hasta Fila 7 o Producción española en el terreno cinematográfico; El carro de la farsa, La 2 es teatro o Mi reino por un caballo en teatro, y así sucesivamente con formatos dedicados al ajedrez, a la magia, a la danza o a las artes plásticas. Sin olvidarnos de programas dedicados a la música como los de Carlos Tena, Popgrama, el concurso Pop Qué o A uan ba buluba balan bambú.

Hasta los que llegaron al filo de la pandemia, los imponentes Detrás de la cámara dedicado a la fotografía, Escala humana sobre arquitectura, This is opera o This is philosophy.

Toda esa tradición fue interrumpida el pasado año cuando los altos mandos de la casa decidieron que esa franja era importante a la hora de sumar los datos globales de audiencia de la jornada, y decidieron dedicarla a otros menesteres, como dar paso a las retransmisiones deportivas, o mediante la emisión de añejos western, géneros que tan buenos resultados dan en canales como Telemadrid o Trece dentro de los escuálidos datos de dichas cadenas.

La emisión del nuevo Malas lenguas con Jesús Cintora supone una nueva era en la cadena, con la emisión en riguroso director de un magacín de 135 minutos no exento de polémica. En definitiva se trata de televisión viva que dará mucho que hablar, y eso es siempre será bueno.