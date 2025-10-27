El programa que perfiló la idea de 'Operación Triunfo' (y no fue 'Gran Hermano'), según Josep Maria Mainat

El productor Josep Maria Mainat, miembro de La Trinca y fundador de la prolífica productora televisiva Gestmusic, ha sido el invitado más reciente del podcast Vidas Contadas, charlas de Enric Sánchez que recorre la trayectoria de sus invitados de todos los ámbitos. Mainat, surgido del mundo de espectáculo en su Canet natal, consiguió con su trío de amigos (el recientemente fallecido Toni Cruz y MIquel Angel Pascual) grandes éxitos satíricos en catalán a lo largo de los 70 que en parte tradujeron al castellano en los 80. Fue entonces cuando se les abrieron las puertas de la televisión, con la naciente TV3 y con TVE en vísperas de la llegada de las privadas. Formatos de entrevistas y humor como No pasa res o Tariro tariro fueron la avanzadilla de Gestmusic como productora de todo tipo de formatos de entretenimiento.

Mainat en esta entrevista ha hablado de Operación Triunfo, uno de los grandes programas ideados en su factoría. El talent fue una idea surgida a raíz del éxito de Gran Hermano en el año 2000. Su hermano, miembro de la producción ejecutiva junto Josep Maria y Toni Cruz, quedó fascinado por el reality y puso sobre la mesa que además de convivir los miembros de una casa, lo que sería la academia, podrían "hacer algo". En el caso de estos productores estaba claro que la música debía ser el eje de ese nuevo formato. Así surgió OT en 2001 que se convertiria en un fenómenos con cifras de cuota de récord. Mainat reuerda que los minutos de oro de la gala decisiva tuvieron un share que rondó el 90% del público. En aquellos años Gestmusic tenía otro espacio multitudinario en el late night de Telecinco, Crónicas marcianas, con Xavier Sardá, que llegó a hacer de un espacio de la competencia como el OT de La Primera (ahora La 1), uno de sus motores de contenidos en aquella primavera de 2002. He aquí esa entrevista:

El productor catalán se emociona al recordar a Toni Cruz, que era un hermano para él como el propio Joan Ramon, que falleció en noviembre de 2004. Su muerte fue un mazazo para todo el equipo y Crónicas, precisamente, aquel día no pudo emitirse ante esa situación. La presencia de este hermano fue fumdamental para Mainat y Cruz ampliaran su visión televisiva y entre los tres crearon programas de entretemiento para el prime time como La parodia nacional o Lluvia de estrellas.

Fue el espacio de las imitaciones, que terminaría derivando con los famosos en Tu cara me suena (el formato estelar más en forma a día de hoy), el que pulió de verdad el formato de Operación Triunfo. Josep Maria Mainat habla en esa entrevista de cómo en una tormenta de ideas para la presentación del proyecto se cuajó en ese concepto que se vivía de puertas para adentro en Lluvia de estrella: los ensayos progresivos con que los concursantes iban perfeccionado en su actuación. Esa fue la clave para que OT sorprendiera a la audiencia, desvelar ese proceso como parte del espectáculo. Con cada ensayo los imitadores mejoraban, eso mismo es lo que iba a suceder si colocaban a los concursantes en una academia. Una formación donde fueran creciendo en las salas de ensayo y en cada una de las actuaciones semanales, siguiendo el ritmo de eliminación de los realities.

Toni Cruz y Josep Maria Mainat

De esta manera, con la experiencia de formatos musicales de talentos La Trinca consiguió dar con la tecla rápidamente para que Operación Triunfo fuera el fénomeno que fue y la base de que lo que sigue siendo, ahora en Prime Video. Mainat, por cierto, afea de la actual edición que todos los aspirantes sean tan buenos de antemano. Lo bonito de OT siempre ha sido la evolución, el perfeccionamiento, como ha recordado uno de sus creadores, curtido tras varias décadas de musicales cómo debía ser un formato así en TVE, cadena que en principio no confiaba demasiado en su potencial.