Este programa de Canal Sur cumple 25 años y ha mejorado la vida de los andaluces

Salud al día, espacio de referencia en televisión sobre medicina preventiva y calidad de vida, que dirige y presenta Roberto Sánchez Benítez en Canal Sur, alcanza hoy su vigésimo quinto aniversario. Tras tantos años en compañía de los andaluces, ahora solo en una entrega semanal a las 13.45, por delante del Noticias 1, es el formato de su ámbito más seguido de toda la televisión en España.

Con más de mil entregas emitidas desde su estreno en el año 2000, el programa sobre hábitos de salud y calidad de vida, que recorre el mapa andaluz en cada emisión, ha mantenido su liderazgo de audiencia incluso después cambios en la programación. Su vínculo con los espectadores andaluces ha sido constante durante este cuarto de siglo e incluso durante el confinamiento de 2020 fue el único magacín divulgativo semanal que no dejó de ofrecer contenido nuevo, grabando en condiciones complicadas, sin recurrir a redifusiones.

A lo largo de este tiempo, cuando en el año 2000 la oferta de canales era menor y no existía la dispersión en tantos contenidos bajo demana, Salud al día ha estado siempre junto a su territorio. Las ocho provincias han sido escenario de más de 10.000 reportajes, rodados siempre en exteriores, acumulando kilómetros equivalentes a diez vueltas al mundo y convirtiéndose en una auténtica escuela televisiva de prevención y salud. Consejos útiles para toda la población desde la técnica correcta para medir la tensión arterial o cepillarse los dientes hasta la detección precoz de melanomas, las maniobras de RCP, el socorrismo acuático o la asistencia en un parto de urgencia.

Roberto Sánchez y Mabel Mata en 'El viaje de tu vida' / RTVA

El programa Roberto Sánchez Benítez, periodista de la plantilla fundadora de la RTVA en 1989, atesora más de sesenta galardones nacionales e internacionales y ha puesto rostro al día a día de médicos rurales, enfermeros de ciudades y pueblos y especialistas de toda Andalucía.

Los invitados de 'Salud al día' en estos 25 años

En la edición especial del 25º aniversario de este sábado a las 13.45 el programa repasará algunos de los momentos más emotivos de estas 25 temporadas con la participación de decenas de rostros conocidos que han pasado por el plató durante todo este tiempo. Por ejemplo, la presentadora y modelo Eva González debutó precisamente en uno de los reportajes de Salud al día. También se rescatarán algunas de las estelares apariciones de Manuel Carrasco, Chenoa, David Bisbal, India Martínez, José Mercé, David Bustamante, Lolita, Carlos Herrera, Matías Prats, Ana Rosa Quintana, Iñaki Gabilondo, Los Morancos, Antonio de la Torre, Blanca Suárez, Javier Gutiérrez, Paco Tous, Arturo Valls, Karlos Arguiñano o Bertín Osborne. Estos rostros populares y muchos otros aparecieron en Salud al día con sus rutinas y consejos.

Entre los médicos andaluces que han hecho gala de su didáctica han estado los catedráticos Julián Conejo-Mir, Nicolás Olea, Antonio Escribano y Rogelio Garrido, o los cirujanos José Serres y Manuel Rovira.

El programa cerrará con la tradicional tarjeta que Roberto Sánchez Benítez sostiene como guía en cada entrega. Una tarjeta que en esta ocasión debe dar las “Gracias” a los espectadores, con los mensajes de compañeros y presentadores de Canal Sur a estos 25 años de buena salud televisiva, servicio público de verdad para los andaluces.