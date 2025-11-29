En plena polémica por el Fiscal General del Estado TVE presenta el formato 'El juicio'

TVE ha fichado al popular periodista valenciano de la Cadena SER José Luis Sastre para presentar un programa llamado El juicio, una revisión actualizada del programa Tribunal Popular, que se emitió en las noches de la Primera Cadena entre 1989 y 1991 y fue donde se dio a conocer en toda España Javier Nart, contertulio que formó parte de la cúpula de Ciudadanos, formación por la que fue eurodiputado, dándose de baja mientras ocupaba dicho cargo.

El juicio, producción de RTVE en colaboración con la productora Abacus, se emitirá en horario de prime time nocturno. Bajo la estructura y con el ritual de una sesión judicial, el programa consistirá cada semana en un debate sobre un tema relevante de actualidad, en el que un jurado popular dará su veredicto. Además del presentador, contará también con un juez y dos abogadas.

El formato contará con los elementos básicos de un juicio: presentación de argumentos de las partes, testigos, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberaciones, veredicto y sentencia final. Incluirá también elementos de investigación periodística, reportajes. y piezas con los protagonistas.

El jurado buscará ser “un retrato plural” de la sociedad española en “un momento de gran polarización ideológica” y estará compuesto por nueve ciudadanos elegidos tras un proceso de casting “demoscópicamente representativo”, asegura la cadena pública.

Tribunal Popular fue un programa emitido por TVE entre 1989 y 1991. En él, se juzgaba a diferentes personajes, hechos o situaciones. Ricardo Fernández Deu actuaba como abogado defensor y contraponía sus argumentos a los de Javier Nart, que ejercía de fiscal, mientras que Xavier Forz asumía el papel de juez.