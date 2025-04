A Pepe Rodríguez no le gusta 'MasterChef'

MasterChef acaba de estrenar en la noche de los lunes su nueva temporada. El manchego Pepe Rodríguez, miembro fijo del jurado junto a Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, lleva trece años en esta labor que se presentó de manera involuntaria y que le permite sostener su negocio de hostelería, El Bohío, el reconocido restaurante, que heredó de su familila, en la localidad toledana de Illescas.

Rodríguez ha intervenido en el programa de madrugada de la Cadena SER, El Faro, donde ha vuelto a reconocer ante Mara Torres que todo lo que ha vivido en estos años ha sido circunstancial y con un punto accidental. "Si mañana acaba MasterChef, yo estoy en mi casa feliz", reconoce.

No ha vuelto a ver las primera entregas del talent culinario porque estaba muy verde. Siente vergüenza de esos primeros pasos, con la sensación de ser un impostor. Al cabo de los años ya forma parte total de su vida y de cómo ha gestado una popularidad impensable. Si hubiese estado en otro momento físico, psíquico y económico, pues a lo mejor no lo habría cogido, pero en ese momento fue una tabla de salvación. Me pagaban más de lo que estaba ganando en el restaurante, es tan tonto y sencillo como eso", ha resumido de cómo dio ese paso.

El chef ha sorprendido diciendo que "la tele no le gusta", y que tampoco le gusta MasterChef en sí. Tiene una explicación: su concepto de la cocina es de un experto que necesitaría de unos contenidos más avanado. "Sé que podría hacer muchas más cosas en la tele", admite y que está abierto a otros proyectos en caso de que le interesaran. Pepe Rodríguez lo asume con franqueza como si el proyecto en La 1 estuviera en entredicho al cabo de tanto tiempo. En caso de cerrarse etapa asegura que si le llama "no sé quién y me dice"oye, que tengo aquí para ti... pues a lo mejor hasta voy", revela.

Pese a esas reticencias, el experimentado cocinero está "feliz de la vida" con su programa y sus compañeros. "Le he cogido el gusto. Lo domino, estoy encantado, estoy como en el salón de mi casa, digo lo que quiero, hago lo que quiero, cuento lo que quiero. Me río, me divierto... Hasta que he entendido lo que era la televisión, que tampoco lo sabía", expone.

¿Y cómo sería ese programa de Pepe si le dejaran? "Yo haría un programa de cocina que no lo vería nadie, porque eso que me gusta a mí le gusta a 1.200 cocineros y 1.200 aficionados a la cocina. Al resto, no", reconoció en El Faro de Mara Torrres.