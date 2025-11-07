Estamos ante la peor serie del mundo mundial

Una historia de abogadas pensada para que se luzca Kim Kardashian ¿Qué puede salir mal? Todo. Ryan Murphy lleva años con la mirilla no torcida, sino con el cañón mirando a la culata. Y si su nueva serie, que ha estrenado Disney +, es a mayor gloria de la más estupenda influencer de todos los tiempos, el desastre estaba garantizado. Todas las de la ley se barruntaba como lo que es, pero la realidad es mucho más. Y eso que Kim por vía paterna tiene toda la experiencia. ¿Qué hacen ahí Glenn Close y Naomi Watts?Levantarse una pasta tremenda, imaginamos.

Todas las de la ley no es para tomarla en serio. Es un remedo posterior, con muchísimo más dispendio, que aquella Ellas y el sexo débil, de Ana Obregón, en Antena 3, que por parte española podríamos considerar la peor serie ibérica de todos los tiempos. Yeso que hay candidatas de sobra, como le sucede a la estadounidense.

Una abogada de familia harta del machismo en los despachos decide por su cuenta fundar uno propio y vengarse en los divorcios con una cuadrilla empoderada. Ya teníamos The Good Wife y, sobre todo, The Good Fight (por no recordar a La ley de Los Ángeles). Pero esto es el servicio premium de Ryan Murphy, de Glee a las delirantes American Horror Story. El horror lo proyecta ahora en el mundo legal y le sale un fiasco con todo éxito.

Todas las de la ley puede llegar a ser ese placer culpable que se vea entre el cachondeo y la ironía. Es fallida y eso incluso les puede encantar a los seguidores más fieles del clan Kardashian.