Qué pasó con Mayim Bialik, Amy, y su compromiso con la ciencia y los traumas juveniles

Además de ser neurocientífica por formación, su papel en Big Bang la llevó de nuevo a la popularidad mundial. La actriz y científica Mayim Bialik aunque no esté en primer plano por sus actuaciones tiene una trayectoria extensa en la divulgación. Entre sus libros se encuentra Beyond the Sling, sobre la educación familiar de los niños, y como activistiva vegana también ha publicado recetarios para mostrar todas las virtudes de este tiempo de alimentación. Dos tratados sobre la adolescencia, Girling Up y Boying Up, forman parte de la obra de esta popular actriz que los mayores descubrimos como joven intérprete de comedia en Blossom, un éxito en la TVE que comenzaba a competir con las privadas.

Asimismo, en plena popularidad con Big Bang, Mayim dirigió su primera película, La segunda oportunidad, As They Made Us, con Dustin Hoffman, Simon Helberg y Candice Bergen en el reparto. Mayim Chaya Bialik, nacida el 12 de diciembre de 1975, es mucho más que Amy Farrah Fowler en la serie de Big Bang, donde era novia y posterior esposa de Sheldon (a cargo de Jim Parsons).

Con 12 años tuvo su primer papel en un película de terror Pumpkinhead, en 1988. De ahí a ser seleccionada por Disney para protagonizar Blossom (1990-1995), una sitcom que hablaba claramente de temas tabú entonces en la televisión estadounidense como el alcoholismo y la drogodependencia. Blossom Russo era una adolescente de una familia al límite de la desestructuración, enfrentada a todo tipo de problemas. Tras este éxito juvenil Bialik decidió aparcar su carrera artística para dedicarse a sus estudios. Fue admitida en las universidades de Harvard y Yale, pero optó por la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), donde se licenció en Neurociencia en el año 2000 y doctorándose en 2007. Su trabajo se enfocaba en el trastorno obsesivo-compulsivo en adolescentes con síndrome de Prader-Willi y que daría paso a sus manuales sobre educación infantil y juvenil.

Amy (Mayim Bialik) y Sheldon (Jim Parsons) ante el altar con Mark Hamill en la boda en 'Big Bang' / Cbs

El recuerdo de Blossom sobrevolaba cuando surgió en 2010 su oportunidad de sumarse a The Big Bang Theory, con un personaje muy parecido a su actividad en la vida real, aunque el público podía desconocer por completo qué fue de la conocida actriz, irreconocible respecto a Blossom con sus enormes gafas y su vestimenta de científica nada preocupada por su aspecto. Amy Farrah Fowler se convirtió en pocos capítulos en réplica y complemento de Sheldon Cooper. Pasó de ser un personaje episódico de la tercera temporada a formar parte del elenco principal en la cuarta tanda, apareciendo en más de 200 episodios hasta el final de la serie en 2019. Era una más en la cuadrilla de científicos que pretendía implicarse en una sociedad que cambiaba vertiginosamente sin renunciar a lo que eran en seencia. Durante su trayectoria en Big Bang Bialik fue nominada cuatro veces al Emmy por su actuación, ganando numerosos galardones.

Sin dejar su faceta divulgadora y su labor investigador, tras la comedia de Pasadena protagonizó otra sitcom, Call Me Kat, de 2021 a 2023, para la plataforma Max, donde pueden verse todos sus episodios. Formó parte del en HBO Max, que fue cancelada después de tres temporadas. En 2021, fue invitada del popular concurso Jeopardy! en EEUU y se quedó como fija del equipo, dejándolo con la huelga de actores.

En el ámbito personal Mayim Bialik se casó con Michael Stone en 2003, con quien tuvo dos hijos, del que se divorció en 2012 tras una convivencia algo traumática. En su podcast, Mayim Bialik's Breakdown, ha hablado de la salud mental e insiste sobre la crianza adecuada de los hijos tras su experiencia personal.