La operación furgoneta con la que Grison ha hecho realidad el sueño de un joven de La Chana

Mario, un joven del barrio granadino de La Chana, protagonizó un momento viral en el programa de La 1 La Revuelta al pasar de espectador a invitado, solicitando sin complejos a David Broncano un Bizum para adquirir una furgoneta Citroën C15. Esta vehículo marcó la movilidad de tantos transportistas y trabajadores del campo desde mediados de los 80 hasta principios de los 2000. Una furgoneta de lo más correosa.

Grison, entre bromas, mencionó una inserción en Milanuncios, plataforma líder en compraventa de segunda mano, que ofrecía un modelo por 2.700 euros, lo que impulsó una colaboración inmediata.

La firma Milanuncios contactó a Mario y Grison para lanzar la campaña Operación C15, transformando el deseo del granadino, quien confesó quererla “para frontear por el barrio”. Grison recorrió las calles en una grúa que remolcaba la furgoneta hasta localizar a Mario, en un vídeo que se ha hecho viral.

Interrogando a transeúntes con el estribillo “¿Habéis visto a Mario?” hasta hallar al beneficiario, Grison se dio un buen paseo. El receptor debía entregar una botella de aceite de girasol como contraseña.

“Te dije que la podías encontrar en Milanuncios... pero Milanuncios la ha encontrado para ti”, le anunció Grison.

La iniciativa resalta el rol cotidiano de la segunda mano en la recuperación de tesoros vintage como la Citroën C15, modelo del que se fabricaron casi 1,2 millones de unidades en 21 años de producción, con un precio medio actual de 2.200 euros en la plataforma (rango: 600-4.500 euros).

Tras la emisión, las búsquedas de este modelo se dispararon un 183% en Milanuncios, que alberga más de 14,4 millones de anuncios y, según su Radiografía de la Segunda Mano 2024, registró el año pasado más de 1,2 millones de publicaciones en la categoría ‘Motor’, la más demandada, con creciente interés en furgonetas, motos de carretera y tractores.