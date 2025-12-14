Desde Nueva York... Jesús Hermida

La 2 de TVE se detiene esta noche a las nueve para recordar a uno de los suyos. Imprescindibles estrena Descifrando a Hermida, documental biográfico dirigido por Esteban Magaz, producción propia de RTVE y que se presentaba con honores en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

La entrega homenaja al admirado periodista que falleció hace diez años en mayo de 2015. Fue una figura en busca de la innovación en la pantalla. A su regreso de su etapa en Nueva York como corresponsal creó formatos como De cerca, Su turno y fundó el primer matinal en TVE, Por la mañana, en 1987. Condujo los Telediarios y tuvo una larga trayectoria también como responsable de contenidos y presentador de tertulias en Antena 3.

Jesús Hermida nació en Huelva en 1937. Hijo de un marinero desaparecido en el mar, criado en la pobreza de posguerra, Aarendió pronto que las palabras podían ser puente y salvavidas.

Se hizo periodista por vocación pura: contar historias, conectar con la gente. Su voz grave, pausada, con ese acento andaluz suavizado por los años con su peculiar dicción, se convirtió en banda sonora para varias generaciones.

Tras pasar por distintas publicaciones llegó a la televisión en los años sesenta. Poco después de incorporarse como corresponsal en EEUU, narró en directo la llegada del hombre a la Luna en 1969. Millones de españoles siguieron el histórico momento. Anteriormente cubrió los magnicidios de Martin Luther King y de Robert Kennedy. Trajo el mundo a los hogares cuando España aún vivía de espaldas a la realidad. Su estilo era único.

Flequillo abundante, mano en la mandíbula, aspecto pensativo, su pose era imitada por los humoristas, entre el respeto y la admiración. Tras su apariencia formal estaba también el rigor, la curiosidad y la exigencia.

En el documental de Imprescindibles hablan quienes lo conocieron de cerca. Iñaki Gabilondo evoca su profesionalidad exquisita. Pedro Piqueras, su calidez humana. Nieves Herrero, su elegancia innata. Andreu Buenafuente, su ironía fina. Rosa María Calaf, su valentía e implicación. Carlos García-Hirschfeld, su visión pionera o Belinda Washington, su generosidad con todos aquellos que comenzaron a su lado.

Entre todos dibujan a Jesús Hermida: onubenseíntegro que nunca renunció a sus principios.

Imprescindibles arranca hoy antes de forma especial. A las ocho de la tarde recupera Mi vida entre las hormigas, reportaje dedicado a Jorge Martínez, líder de Ilegales. El músico asturiano falleció esta misma semana, a los 70 años.

Un doble homenaje en una sola velada, entre el rock y el periodismo, dos formas de vivir la vida con pasión.