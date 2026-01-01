La Nochevieja en la que TVE sacó músculo por las dos cadenas, por música y cachitos

TVE es la que mantiene lo "especial" del 31 de diciembre. La Nochevieja de siempre con presupuesto holgado frente a los refritos y karaokes de las privadas. Atresmedia centraba miras comerciales en su publirreportaje con vistas y vestido de Cristina Pedroche. Mediaset, a verlas venir, como el resto del año. En las privadas con tal de mantener la llama del recuelo de momentos del año tienen suficiente. En La Sexta incluso se reponía la gala de Neox, con Dani Mateo, de la noche anterior.

La pública, celebrando sus próximos 70 años de historias, preparó una cena temprana en La 1 con José Mota. El juego del camelar giraba en torno a la política, la caricatura que ya sufrimos durante todo el año, con el contexto de una serie ya superada. En cualquier momento las redes despiertan más frescura que el manchego, que celebraba de paso 25 años parodiando. Su mejor momento parece haber pasado pero no se le niega esfuerzo y empeño por mantener lo que es una costumbre en la audiencia. Se agradece también los tiros contra el Gobierno, claro que sí, como sucedía con Cachitos. No hay formación política, precisamente, que se haya ganado el respeto en estos momentos.

José Mota como Alberto Núñez Feijóo en un autobús repleto de actores imitando a políticos en su parodia de 'El juego del calamar' / RTVE

Antes de las campanadas apareció una selección de actuaciones, un avance de La casa de la música, con Rosario y Ketama encarando el relente en la punta del Pirulí y Amaia Montero regresando a La Oreja de Van Gogh envuelta en lo que parecía más edredón que capa (protectora), creyendo en Dios en play back.

Las dos actuaciones más destacas, la tribal de Amaia y el homenaje a Lorca, y a Camarón, Verde (Verde que te quiero verde) de Lola Índigo en el entorno monumental del granadino palacio de Carlos V. Tal vez la actuación más lucida de toda la noche.

En La 2 estaba el retrofuturismo de los Cachitos Love the Twenties, revisiones de temazos de hace un cuarto de siglo en la voz de sus propios cantantes. Y ahí estaba la granadina Rosa López y Europe's living a celebration. Siempre una gran voz para un tema eurovisivo tan encantadoramente malo. Sonia y Selena dieron su último cante en este programa antes de separarse, vaya, y regresó La Bomba de King África o el Papi chulo de Lorna. Dos cadenas para ti, musicales, antes de Chenoa.

Tras las uvas, el Cachitos de siempre, con sus rótulos repartiendo pullas, contra Ana Rosa, contra Pedro Sánchez y contra Abascal por apoyar a Le Pen (el Voyage de Desireless convertido en "buayasss"). Un sincopado maratón de misceláneas, como dirían en otros siglos, para apurar el gin tonic casero. En La 1, el especial de siempre con los cantantes de catálogo, más de los mismo de siempre. En Canal Sur, una fórmula parecida y poco más.

La Nochevieja aún mantienen sus ritos (como sus recampanadas canarias, todas con espíritu de cadena local) y, como la propia televisión en el resto del año, una invitación a brujulear por los escaparate bajo demanda para terminar viendo somnolientos Grease o En busca del arca perdida, añorando las navidades que fuimos.