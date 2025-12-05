Netflix prepara la mayor operación de su historia: comprará Warner Bros por 70.918 millones

La plataforma de streaming Netflix ha alcanzado un acuerdo “definitivo” para adquirir Warner Bros, operación que incluye sus históricos estudios de cine y televisión, así como HBO Max y HBO. La compra se ha valorado en 82.700 millones de dólares (70.918 millones de euros) de valor empresarial, mientras que el valor patrimonial, excluyendo deuda, asciende a 72.000 millones de dólares (61.820 millones de euros).

La operación podría completarse en un plazo estimado de 12 a 18 meses, una vez se formalice la separación ya anunciada de Discovery Global en una nueva empresa cotizada, un proceso cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Netflix pagará 27,75 dólares por acción de WBD, combinando efectivo y acciones. El acuerdo supone una prima del 13% respecto al cierre bursátil del jueves, con un desembolso de 23,25 dólares en efectivo y 4,501 dólares en acciones ordinarias de Netflix por cada título en circulación. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Netflix y WBD.

El cierre definitivo está condicionado a la culminación de la escisión de Discovery Global, a las aprobaciones regulatorias, a la ratificación por parte de los accionistas de WBD y a otros procedimientos habituales.

En junio, WBD ya había anunciado la separación de sus divisiones de Streaming & Studios y Canales Globales en dos compañías independientes. La nueva Discovery Global agrupará marcas como CNN, TNT Sports en EE.UU., Discovery, canales en abierto europeos y productos digitales como Discovery+ y Bleacher Report.

“Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros —desde clásicos como Casablanca o Ciudadano Kane hasta sagas como Harry Potter— con títulos que definen la cultura actual como Stranger Things, KPop Demon Hunters o El Juego del Calamar, podremos llegar aún más lejos”, afirmó Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

Por su parte, David Zaslav, presidente y consejero delegado de Warner Bros Discovery, destacó: “El anuncio de hoy une a dos de las compañías narrativas más influyentes del mundo. Al unirnos con Netflix, garantizamos que millones de personas seguirán disfrutando de historias inolvidables durante generaciones”.