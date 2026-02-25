La mujer en la que se inspira Itziar Atienza para ser Nieves en 'Sueños de libertad'

Itziar Atienza se incorporaba este enero como Nieves a Sueños de libertad, serie líder de la sobremesa que celebra hoy dos años de emisión en Antena 3 y más de 500 capitulos. La actriz vasca se formó en Derecho y llegó a trabajar de traductora antes de adentrarse en su vocación escénica. Se dio a conocer en el programa de humor Vaya Semanita y ha aparecido en series como Entrevías, Mentiras o Presunto Culpable; y en películas como El silencio de la ciudad blanca o Plan de fuga. En la ficción diaria de Diagonal es Nieves, una mujer traicionada por su marido, la convierte en una persona próxima a Begoña (Natalia Sánchez).

-No tiene que ser fácil subirse a un coche en marcha como Sueños de libertad.

-Hay que coger carrerilla, impulsarse y subirse con toda la confianza. Vengo de currar mucho e intento llevar mi responsabilidad con la ilusión con la que trabaja este equipo. Se nota que llevan ya dos años de trabajo. Nosotros hemos entrado con nuevas tramas, nuevos aires.

-El espectador seguro que mira de reojo a los personajes nuevos que llegan a una cita diaria.

-Es lógico. Al aparecer unos desaparecen otros y que pueden tener mucho cariño de la audiencia. Es perder a personajes que conocen y los que llegamos presentamos enseguida cómo somos para ser admitidos cuanto antes como un más. En Sueños de libertad se produjo con el cambio de temporada un salto temporal de cuatro meses con las nuevas tramas.

-Nieves es un personaje con muchas capas. ¿Qué fue lo primero que pensó al encontrarse con ella en un guion?

-Pensé a ver cómo va a sobrellevar la pobre que su marido le sea infiel Nieves es un lujo de personaje. Es una señora de su época (años 50 en España), con dos hijos, para la que su familia y su marido son fundamentales, pero va apuntando maneras de tener una mentalidad abierta. Es una enfermera que quiere que su hija estudie. Lleva germen del feminismo y su visión de la religiosidad comienza a ser diferente. Tiene una mentalidad más liberada pero a su vez es una mujer atada a una época, a los rigores de su momento donde airear la infidelidad, sobrellevar la separación le causa vergüenza pro el qué dirán. Mantiene su reputación, pero no quita para que el dolor por la ruptura y la traición no sea el mismo que en todas las generaciones.

-Para dar vida a una mujer así ¿Se inspiró en alguna actriz, personaje, película?

-Me he inspirado en mi abuela. Me hizo ilusión que Nieves pintara, que tuviera sus inquietudes. Mi abuela se llamaba Felina y vivió durante muchos años en Rute. Era una madre de ocho hijos , absolutamente tradicional pero llevaban dentro el dragoncillo de la inquietud, la curiosidad, la renovación. Tenía 93 años y la perdimos este verano. Qué mejor que fijarme en ella, que siempre estuvo aprendiendo. Iba dejando atrás las correcciones, sus roles y fue dando espacio a sus inquietudes. Tras cuidar a su marido y a sus hijos buscó tiempo para sí misma.

-Entonces para Nieves tiene un referente muy marcado. Se emociona al hablar de esa abuela que acompaña a su personaje.

-Mi abuela se disfrazaba con la mujer que trabajaba en su casa. Creaban espectáculos. Siempre activa. Mi madre vivió en Rute hasta los veinte años. Cuando voy a Andalucía siento ese vínculo con el pasado de mi familia. Tengo muchas casas, muchas culturas. Andalucía la siento muy cerca.

-¿Cómo es entrar a diario en los años 50, en esas casas, en esa ambientación?

-Todo está muy conseguido y pensado para que nos sintamos en el entorno de los De la Reina. En esos decorados y con el vestuario te transformas

-Su personaje es muy sufridor. ¿Hay margen para la comedia?

-Me gusta que haya ese aire de comedia en la relación con los hijos, Margot y Miguel. Mi hijo en la ficción sufre un trastorno del espectro autista, responde sin filtros, y eso genera escenas muy entrañables y divertidas.

-¿Y la conexión con la sufridora máxima, Begoña?

-Me gustaría tener escenas con todos los De la Reina, Con Marta, Andrés, pero no se entrecruzan conmigo. Nieves con Begoña se hacen confidentes, se entienden perfectamente. Natalia Sánchez es una actriz magnífica y conectamos muy bien en esas escenas en donde nuestros personajes convergen por completo.