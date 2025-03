'La mujer del asesino', cuando descubres una doble vida de tu pareja, en Antena 3

Antena 3 estrena este miércoles la serie británica La mujer del asesino (The Serial Killer’s Wife), tras la entrega de El Hormiguero, sobre las once de la noche. Esta miniserie de cuatro capítulos se ofrecerá entre hoy y el miércoles 19. Está basada en la novela homónima de Alice Hunter y publicada en 2021. Mezcla el thriller psicológico con un drama familiar y giros de guion y fue un éxito en el Reino Unido lo que ha contribuido a que Antena 3 la ofrezca en abierto tras ser vista en Atresplayer. No es habitual que las cadenas principales de la TDT se decanten por miniseries extranjeras en prime time.

La trama se centra en Beth Fairchild (a cargo de Annabel Scholey), mujer que lleva una vida aparentemente idal junto a su esposo, Tom Fairchild (Jack Farthing), respetado médico de un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Todo cambia durante una fiesta sorpresa que organiza la esposa para el cumpleaños de Tom. La celebración se ve interrumpida cuando la policía irrumpe y arresta al marido, acusándole del asesinato de una ex asistente, Katy Asquith, cuyo cuerpo fue encontrado en circunstancias sospechosas. La detención origina una espiral de dudas y revelaciones que desmoronan la estabilidad de Beth y su vida familiar.

Convencida de la inocencia de su Tom, la esposa se aferra a la esperanza y proporciona una coartada que logra su libertad provisional. Pero a medida que profundiza en este caso va a descubrir pruebas inquietantes como una denuncia previa de la asesinada y vídeos que desvelan el comportamiento infiel de su marido y evidencia de que llevaba una doble vida.

La inspectora Aline Edgeworth (Angela Griffin), oficial meticulosa, encuentra más pruebas de delitos sobre Tom aunque existen dudas sobre si está siendo utilizado como parapeto de un asesino.

La mujer del asesino está producida por Clapperboard Studios y BlackBox Multimedia y llegó originalmente a la plataforma Paramount+ en diciembre de 2023. Está dirigida por la cineasta Laura Way y escrita por Suzanne Cowie y Ben Morris.

El rodaje se llevó a cabo en lugares pintorescos del condado de Kent, como Folkestone, Capel le Ferne, Saltwood y Hythe, cuyos paisajes rurales y urbanos refuerzan esa tensión y equívocos que impregna la historia.

En un ambiente opresivo la historia rural explora temas como la confianza, el engaño o los secretos que esconden las fachadas de las vidas perfectas.