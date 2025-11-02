Muere Prunella Scales, la protagonista de 'Hotel Fawlty', con su camarero español que censuró TVE

Una de la grandes comedias de la BBC de todos los tiempos es Hotel Fawlty (Fawtly Towers), creada y protagonizada por John Cleese en 1975, hace medio siglo, con su camarero español, Manuel, con el que siempre tenía en la ficción conflictos con las palabras.

La actriz Prunella Scales era Sybil en esta serie que censuró TVE en 1981. Esta intérprete británicao ha fallecido en esta semana a los 93 años y su labor en escenarios y plató se extendió durante siete decenios. Aunque la demencia la obligó a retirarse de una notable carrera, continuó viviendo en casa, indican medios brtiánicos que a su vez citan que "el día antes de morir estaba viendo Fawlty Towers".

La comedia por la que sobre todo se recuerda a Scales de toda su trayectoria fue estrenaba en España en la sobremesa. Al saberse que el coprotagonista despistado era un camarero inmigrante español, directivos de TVE optaron porque se convirtiera en italiano. Al saberse esta circusntancia tan chapucera y a la vez polémica, Hotel Fawlty desapareció al tercer episodio. Para revisitarla en nuestro país tuvo que avanzar la década. En la catalana TV3 el personaje de Manuel, que procedía de Barcelona, se convertía en un camarero mexicano. Tuvieron que pasar unos años más para que el doblaje español introdujera al personale tal como era. Sibyl, con la fallecida Scales, la esposa del propietario del hotel, Basil, se desesperaba con el español.

“Queremos agradecer a todos aquellos que brindaron a Pru una atención tan maravillosa al final de su vida: sus últimos días transcurrieron con comodidad, satisfacción y rodeados de amor", informaba la famila. Su personaje en la disparatada Fawlty Towers le hizo ser muy querida por el público del Reino Unido. La serie ganó el premio Bafta a la mejor comedia en 1976.

La fallecida actriz a la reina Isabel II en A Question of Attribution, de Alan Bennet, y que le valió una nominación a los Bafta. Su marido Timothy West, fallecido en noviembre de 2024 tras más de 60 años de casado con Prunella, protagonizó series de televisión como la comedia dramática Brass.

El montaje teatral de 'Hotel Fawlty' que se representa en Londres

El actor británico John Cleese, cofundador en 1969 del grupo cómico Monty Python, y que cuenta con 85 años ha llevado al escenario su adaptación teatral de la popular serie televisiva Fawlty Towers-Hotel Fawlty, que él mismo escribió y protagonizó hace casi 50 años, y que ahora se representa con éxito en el Apollo Theatre del West End londinense desde el pasado 15 de mayo.

Hotel Fawlty se estrenó en la BBC en 1975. Ahora las situaciones de aquel hotel cutre se descubre para un público joven. Cleese adaptó la obra a partir de tres de sus episodios favoritos, The Hotel Inspector y The Germans, de la primera temporada, y Communication Problems, de la segunda.

El autor participadço en el proceso de casting del reparto, del que resultó elegido Adam Jackson-Smith para interpretar su antiguo papel de Basil y Anna-Jane Casey como su esposa, Sybil (el papel que interpretó la fallecida Prunella Scales). Actores muy versados en la comedia.

La serie original, escrita por Cleese y Connie Booth, se emitió en el canal BBC Two durante dos temporadas, entre 1975 y 1979. Seguía las peripecias mundanas de Basil, el nervioso empresario de Torquay (oeste de Inglaterra) y su esposa Sybil, mientras intentan mantener a flote su establecimiento y su matrimonio.

La obra de teatro está dirigida por Caroline Jay Ranger, que ya dirigió el montaje escénico de 2014 Monty Python Live .