Muere el modelo hispano-argentino Fede Dorcaz, abatido por unos asaltantes en México

El modelo y cantante Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, ha fallecido en Ciudad de México tras haber sido asesinado durante un asalto en plena calle. El hispanoargentino tenía de 29 años y había desfilado en Europa y América para gigantes como Giorgio Armani y Dolce & Gabbana.

Acababa de participar en el Bailando con las estrellas mexicano, Las Estrellas Bailan Hoy, del canal nacional Televisa, donde había seducido al público por su desparpajo y experiencia en el posado y la música. Tenía una prometedora trayectoria que ha quedado truncada por el asesinato acaecido el jueves de la pasada semana.

Su familia se había trasladado de Argentina a Palma de Mallorca cuando Fede tenía 13 años. Con 18 firmó por una agencia de Barcelona para iniciarse en el mundo de la pasarela, desfilando en España e Italia para dar el salto a Estados Unidos con un físico espectacular que cuidaba. Su paso a la música fue en Mëxico hace dos años, cuando inició también su carrera como cantante con varios temas pop. Su inteción era convertirse en una estrella de los escenarios, aunando voz y también un baile excelente. Se formaba junto a su novia, la venezolana Mariana Ávila, que está devastada por su trágica muerte.

Dorcaz fue sorprendido cuando regresaba de un ensayo en su furgoneta. En la carrertera del Anillo Periférico de Ciudad de México fue interceptado por cuatro atacantes en dos motocicletas, encapuchados y armas en mano, que fueron a robarle de manera directa, tras seguirle desde kilómetros atrás, según ha investigado la Fiscalía. Los asaltantes con premeditación a asesinarle disparándole en la cabeza. Las cámaras de seguridad de la carretera muestran el asalto rápido y certero. Se descarta el móvil del robo sino a un ajuste de cuentas relacionado con deudas o por celos profesionales entre rivales.

Los padres del modelo asesinado se desplazaron desde Palma y su pareja, Mariana, ha expresado un sentido mensaje en Televisa ante unos espectadores sobrecogidos. "Su pasión nos inspirará siempre", ha expresado la influencer.