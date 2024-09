Muere Jimmy Giménez-Arnau, cronista y 'bon vivant' de los mejores años de las revistas del corazón

Entres sus hazañas personales figura la de la primera cadena privada, y pirata, de la televisión en España: a bordo de un barco por las aguas de Mallorca emitía las primeras tertulias de chismes y temas del corazón en las que se especializó a lo largo de las tres últimas décadas. Pasó por todo tipo de pelaje de espacios rosas de las autonómicas, Telecinco y Antena 3 durante varios lustros. Jimmy Giménez-Arnau (de nombre en el DNI José Joaquín) era especialista en crear bronca y expectación, cebo y acusaciones, allá donde iba. Conocía de sobra la alta sociedad, la jet set y los que tocaban pelo por arriba. Este popular personaje televisivo ha fallecido a los 89 años. Su última aparición fue en Lazos de sangre, en los coloquios retrospectivos en las noche de TVE conducidos por Jordi González.

Era un provocador nato en el directo y conocía de cerca figuras del famoseo en el tardofranquismo y en la época del destape, lo que se convertía en un diccionario de anécdotas e incluso secretos inconfesables. HIjo de un diplomático de la España franquista, nació en un barco en aguas internacionales cerca de Brasil, en 1943. Su infancie en internados le marcó, a él y a sus hermanos, y le forjó una personalidad de carácter contestatario que elevó a tono canalla en su forma de narrar.

Sus propios ex compañeros en Sálvame no salen de su sorpresa. Su fallecimiento ha sido anunciado por su esposa, Sandra Salgado. La primera mujer de Jimmy había sido María del Mar, Merry, Martínez-Bordiú, nieta de Franco, hija de los marqueses de Villaverde, con la que se casó en 1977 y tuvo una hija, Leticia. Pocos años después apareció en distintos espacios de TVE para hablar de su libro de vivencias en la familia de los Martínez-Bordiú-Franco, que se llamó Yo, Jimmy (por entonces estaba presente la serie de los primeros años imperiales romanos, Yo Claudio, buena comparativa). Aquel excéntrico volumen de memorias era toda una opereta que relató en Esta noche, en 1981, el espacio de Carmen Maura en la Primera Cadena, para contar cómo el cirujano yerno de Franco, su ex suegro, y su esposa. Abogado y periodista, formó parte de la revista satírica Hermano Lobo, azote del búnker del abuelo de su futura esposa.

La portada de ¡Hola! con la boda de Merry Martínez-Bordiú y Jimmy Giménez-Arnau

Trabajó en punzantes publicaciones del Grupo Zeta como Interviú. Ya como personaje mediáticos por sus ensayos sensacionalistas (como Hipótesis íntima de la muerte de los marqueses de Urquijo) se integró en las tertulias semanales de Protagonistas, en la radio con Luis del Olmo, que le abriría los primeros espacios de polémicas personales en televisión como La máquina de la verdad, de Julián Lago, en Telecinco. De aquella etapa radiofónica quedó para la memoria el zapatazo que le arreó Norma Duval cuando se presentó en el estudio de Onda Cero tras alusiones de Jimmy sobre su presunta promiscuidad.

Giménez-Arnau, que tenía tantos detractores como admiradores de su faceta como cronista, ha fallecido pocos días después de haber cumplido 80 años y haber celebrado entre amigos la fiesta correspondiente. En su amplia faceta de autor de novelas de usar y tirar figuraba Los insatisfechos. Todo un retrato de la vida del colorín y colchón que vivió y contó sin cesar.