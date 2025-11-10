Muere en la calle un millonario creador de contenidos, Anunay Sood

El más de millón y medio de seguidores en instagram que tenía Anunay Sood está desconcetrados por la inesperada muerte de este creador de contenidos de origen indio. Anunnay tenía 32 años y vivía en Dubái. Su cuerpo fue hallado sin vida en plena calle en la urbe estadounidenses de Las Vegas la pasada semana

El inlfuencer Sood era muy popularpor sus publicaciones sobre viajes y fotografía. Según un comunicado oficial de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), los agentes acudieron al aviso a la manzana 3100 de South Las Vegas Boulevard, donde se reportó el descubrimiento de un cadáver. Las autoridades colaboraron con el médico forense en el lugar y clasificaron el incidente como un caso médico sin indicios criminales en una primera valoración.

Sood se encontraba en Las Vegas para cubrir la prestigiosa exhibición de automóviles Concours d'Elegance, uevento anual que se celebra en el hotel Wynn y atrae a entusiastas del motor de todo el mundo. La familia del influencer indio confirmó el fallecimiento en las redes sociales pidiendo privacidad en este momento de duelo.

Su pareja, una joven influencer, Shivani Parihar, también se pronunció en esta línea, describiendo la "pérdida abrumadora" de su novio y que ha dejado un vacío irreparable, evocando recuerdos de su alegría compartida y la dificultad para aceptar la realidad de su ausencia.

Las autoridades de Las Vegas siguen investigando la muerte y no han revelado detalles adicionales, por lo que la versión inicial de un fallecimiento sin intervención criminal seguiría siendo la principal suposición. El cuerpo aún está en unas dependencias forenses en Las Vegas y no hay fecha para su repatriación.

Nacido en 1993, Sood se había consolidado como una figura destacada en el ámbito del turismo digital, combinando su pasión por la fotografía con colaboraciones en eventos internacionales. Su partida ha generado una oleada de tributos en plataformas como Instagram y X donde colegas y seguidores han recordado su carisma y contribuciones al contenido de viajes.