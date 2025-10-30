Muere el actor que hizo de Will Smith de niño en el 'El Príncipe de Bel-Air'

Floyd Roger Myers Jr. en su aparición en 'El príncipe de Bel-Air' y en una imagen más reciente.

El actor estadounidense Floyd Roger Myers Jr. ha fallecido a los 42 años, según informó el medio TMZ. Su madre, Renee Trice, explicó que la muerte se produjo durante la madrugada del miércoles, a causa de un infarto, en su domicilio de Maryland. Myers Jr. alcanzó cierta notoriedad en 1992 por su aparición en un episodio de El Príncipe de Bel-Air, donde interpretó a una versión joven del personaje de Will Smith.

Su familia ha cotnado que ya había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos tres años y que llegaron a hablar con él la noche anterior a su fallecimiento.

Tras su papel en El Príncipe de Bel-Air, Floyd Roger Myers Jr participó en la miniserie The Jacksons: An American Dream, en la que dio vida a Marlon Jackson. Más adelante, en el año 2000, tuvo una breve intervención en la serie Young Americans.