La actrfiz Kimberly Hébert Gregory fallecía este pasado viernes 3 de octubre a los 52 años en su hogar de Los Ángeles, dejando un legado de actuaciones que desafiaron estereotipos y celebraron la complejidad de las mujeres afroamericanas en las últimas décadas a través de filmes y series. Nacida el 7 de diciembre de 1972 en Houston, Texas, Gregory descubrió su vocación actoral a los seis años cuando vio una gala de los Emmy. Quedó marcada y se veía unida al televisor de casa. Se inscribió en la High School of the Performing and Visual Arts de Houston, donde pulió su talento antes de graduarse en Mount Holyoke College. Su carrera despegó en la vibrante escena teatral de Chicago a finales de los 90, donde cosechó elogios tempranos por interpretaciones que fusionaban vulnerabilidad y fuerza, como en producciones off-Broadway que exploraban temas de identidad racial y empoderamiento femenino.

Gregory encarnaba realidades marginadas con autenticidad. En las entrevistas lamentaba la "dificultad del camino" para mujeres como ella.

El salto al cine y televisión consolidaron su reputación como una versátil intérprete. El mejor ejemplo de su trabajo, la serie de HBO Vice Principals (2016-2017), como la doctora Belinda Brown ganándose el aplauso por alterar tópicos raciales en una comedia negra sureña. Se puede ver en HBO Max y en Movistar Plus +. Previamente, había dejado huella en episodios de en la ácida comedia Dos hombres y medio, en Anatomía de Grey en Big Bang o en el drama romántico A dos metros de ti, en 2019, donde su personaje aportaba profundidad a historias de conexión humana.

Gregory equilibraba estas apariciones televisivas con compromisos teatrales, como su aclamada participación en obras que abordaban el racismo. Su enfoque en la autenticidad —"Ser una mujer negra en Hollywood es un acto de resistencia diaria", confesó en u e 2017— la posicionó como un faro para generaciones que aspiran a narrativas inclusivas, más allá de los límites impuestos por la industria.

En lo personal, Gregory mantuvo un perfil discreto. Casada desde 2005 con el productor independiente Marcus Gregory, con quien compartía un vínculo de apoyo mutuo en la vorágine de Hollywood, no tuvieron hijos. Su fallecimiento, atribuido a complicaciones de salud que no se han detallado, ha provocado un torrente de tributos de colegas como Danny McBride, quien la recordó como "el alma de Vice Principals, una fuerza imparable". En un medio que a menudo reduce a las actrices a sus roles, Gregory se erigió como un testimonio vivo de perseverancia.