Muere a los 100 años la hija de Marlene Dietrich, María Riva

Maria Riva, la única hija de la actriz Marlene Dietrich, falleció este pasado 29 de octubre a los 100 años de edad en la localidad de Gila, Nuevo México. El motivo de su fallecimiento ha sido su avanzada edad, no sufría graves complicaciones de salud.

Su hijo, el agente literario Peter Riva, confirmó la noticia, destacando que el deceso ocurrió en un entorno privado, acorde con la preferencia de Riva por la discreción durante buena parte de su vida.

Nacida como Maria Elisabeth Sieber el 13 de diciembre de 1924 en Berlín, adoptó el apellido artístico Riva y creció en el contexto de la carrera de su madre, una figura fundamental del cine germano y el cabaret, y de su padre, el empresario Rudolf Sieber. De niña se vio afectada por la vida profesional de su madre, el gran ídolo de su tiempo que huyó a Estados Unidos en el ascenso nazi, convirtiéndose en una estrella de Hollywood. Estuvo marcada por la ausencia materna, conn giras extensas y relaciones personales complejas que afectaron a la dinámica familiar.

En distintas entrevistas, Riva recordó con ironía frases de su madre. Esta experiencia desde niña influyó en su percepción de la fama, que describió como un factor que más bien producía graves problemas en el entorno familiar.

Riva debutó como actriz en la década de 1940 y colaboró con su madre en la película francesa Martin Roumagnac (1946). Su trayectoria incluyó apariciones en televisión estadounidense, como representaciones teatrales de Studio One en los años 50, y roles en comedias como Los fantasmas atacan al jefe.

Casada con el productor James H. Hill, con quien tuvo tres hijos, incluido Peter, se apartó gradualmente del mundo del espectáculo para enfocarse en la crianza familiar en California. En los años 80, tras la muerte de Dietrich en 1992, Riva se dedicó a la escritura.Su autobiografía Marlene Dietrich (1992), de 793 páginas, se convirtió en un éxito editorial y generó controversia al detallar la bisexualidad de su madre, sus relaciones con figuras como Erich Maria Remarque y Edith Piaf, y el impacto emocional de crecer bajo su influencia.

Riva la describió como un "exorcismo" más que una biografía convencional, humanizando a su madre y redefiniendo su legado.

Su fallecimiento en Gila, un lugar apartado, sin funeral público, y con un duelo íntimo anunciado por su nieta Laura Riva en redes sociales, cierra una vida marcado por la reflexión sobre el cine y la familia.