El monito Punch encuentra la aceptación, la historia viral sigue generando vídeos emocionantes

El drama que mantiene en vilo a las redes sobre el macaco Punch sigue levantando risas y lágrimas. El pequeño macaco japonés nacido en julio de 2025 fue repudiado por su madre al nacer y en estos meses de aislamiento, e incluso maltrato, por su entorno ha logrado lo que parecía imposible. Ha sido aceptado por un adulto de su comunidad. Tras meses de rechazo por parte del grupo del recinto, los últimos vídeos compartidos desde el Zoológico de Ichikawa (que cada día recibe a un aluvión de visitantes en busca de Punch) muestran escenas que están dando la vuelta al mundo donde el pequeño recibe los primeros gestos de afecto y protección de sus semejantes, marcando el inicio de su verdadera integración social cuando estaba totalmente desahuciado por los suyos.

Convertido en el animal más conocido del planeta en estos momentos, Punch cuenta con una legión de seguidores que siguen sus pasos bajo el mantra "Ganbare Punch-kun" (¡Esfuérzate, pequeño Punch!). El monito nació en condiciones extremas: una ola de calor asfixiante y un parto difícil condujeron a su madre a rechazarlo. A este abandono se sumó el menosprecio del resto de las hembras, dejando al recién nacido en una situación de vulnerabilidad absoluta.

Ante la falta de afecto biológico, los cuidadores del zoológico, encabezados por su apoyo de confianza, el cuidador, llamado Shikano, recurrieron a una solución creativa: un peluche de orangután de la línea DJUNGELSKOG de Ikea.

Punch adoptó este juguete inanimado como su refugio emocional, durmiendo abrazado a él y buscándolo desesperadamente ante cualquier señal de peligro o agresión del resto de la manada

La historia ha calado tanto que Ikea Japón ha decidido donar ejemplares nuevos del peluche para asegurar que Punch siempre tenga su "amparo" mientras el peluche original se desgasta por el uso.

Hasta hace poco, el hashtag #HangInTherePunch acumulaba millones de visualizaciones con vídeos desgarradores del mono huyendo para refugiarse en su peluche. Sin embargo, la narrativa ha cambiado. En las grabaciones más recientes, se observa cómo el pequeño ha empezado a acercarse a los adultos más ancianos del grupo. Estos ejemplares han comenzado a mostrar signos de aceptación, regalándole los primeros abrazos reales fuera del contacto humano.

Este fenómeno no solo es un éxito de visualizaciones en TikTok e Instagram; es una historia de resistencia y superación que ha convertido al Zoológico de Ichikawa en un lugar de peregrinación para quienes desean ver, con sus propios ojos, cómo este pequeño primate vence la adversidad.

El papel de Shikano ha sido fundamental para que la historia de Punch pase de ser una tragedia de abandono a un relato de esperanza. En el Zoológico de Ichikawa, este cuidador se ha convertido en el puente emocional entre el mundo humano, el objeto de apego (el peluche) y la integración final con los suyos. El cuidador, experto en comportamiento, qentendió que Punch no sobreviviría solo con alimento. Fue él quien supervisó la introducción del famoso peluce, observando cómo el pequeño macaco lo utilizaba no solo para dormir sino como un escudo psicológico. Su objetivo siempre fue claro: el peluche era una muleta temporal, pero el destino final debía ser la manada. Con el peluche terminó teniendo un vínculo de hijo-madre.

Shikano ha sido el encargado de realizar las sesiones de aproximación. Con paciencia infinita, ha permanecido junto a Punch durante los encuentros con los adultos de la manada, dándole la confianza necesaria para que el pequeño se atreviera a soltar el peluche por unos segundos y permitir que sus congéneres lo olfatearan o tocaran.

Uno de los aspectos más alabados de la labor del zoo ha sido su capacidad para no "humanizar" en exceso a Punch. Aunque el cuidador le procesa un cariño evidente, su trabajo se centra en que Punch aprenda los códigos de comunicación de los macacos japoneses. Organismos como PETA se han hecho eco del caso y piden que el monito resida en mejores condiciones en un santuario y que su caso no se convierte en un foco de espetáculo que perjudique al animal.