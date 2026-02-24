Melody regresa a la TV tras el batacazo de Eurovisión, ficha por Antena 3 y sufrirá la apnea de 'El Desafío'

Antena 3 no pisa el freno con El Desafío y mientras la sexta edición se emite los viernes la séptima está en marcha y tiene el casting cerrado. La edición no se verá ya hasta principios de 2027 pero sus participantes comienzan las grabaciones de inmediato. El programa de Roberto Leal, producido por Siete y Acción (Pablo Motos) se graba los viernes también, en tiempo real con las pruebas previas. La más dificil de ella, la de la apnea, será para todos como es habitual. Cada integrante de la relación sabe lo que le espera: semanas de continuos ensayos para lo que les toque.

En esa relación figura la cantante Melody, que hace una semana aparecía en la final del Benidorm Fest. Ha hecho las paces con TVE tras el regreso del Festival de Eurovisión 2025 con su decepcionante lugar y reproches mutuos. Apareció por entonces en El Hormiguero confirmándose así que daba un paso para estar así en El Desafío.

Melody es un nombre que brilla con luz propia entre los ocho elegidos para esta siguiente relación. Ya estuvo en formatos exigentes como Tu cara me suena. Melody cambia aquellas imitaciones y el Festival de Eurovisión por el neopreno para la angustiosa apnea y otros retos de elevado nivel físico.

Un casting de alto voltaje: Los 8 elegidos

La séptima edición mezcla veteranía, deporte de élite e influencia digital. Estos son los perfiles que acompañarán a Melody en la aventura: