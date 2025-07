Melani ya tiene en mente cuándo podrá representar a España en Eurovisión, "ahora sí"

Melani durante su imitación como Sabrina Carpenter en 'Tu cara me suena'

Mientras ha estado en Tu cara me suena 11 en los viernes de Antena 3 cumplió su mayoría de edad y superó con brillante nota la selectividad. De paso le dio tiempo en estos cuatro meses pasados demostrar su talento y versatilidad imitando a Celine Dion, Beyoncé, Sabrina Carpenter o Anne Hathaway en Los Miserables, actuación con la que venció en la final de hace dos viernes. Nadie puede discutir que Melani era merecedora de ganar en esta edición con todo el futuro por delante porque es un prodigio de voz lírica y de carácter artístico. Ya era así cuando se presentó en La Voz kids.

–Lo de ganar estaba previsto por calidad. Usted es la vencedora indiscutible por que nos dejaba con la boca abierta.

–Muchas gracias. Yo solo iba a disfrutar cada día con este trabajo, a pasarlo bien con los compañeros. A preparar cada semana cada canción y compartirla con todos.

–Su Beyoncé, por ejemplo, era perfecta. Se movía como una diva que lleva veinte años en los escenarios.

–Pues tenía el problema de que no podía ensayar junto a los bailarines. Me preparaba en casa porque estaba estudiando. Comparaba vídeos y fui directa al plató. Esto fue más difícil porque nunca había bailado con tacones. Me vi mucho la actuación para calcarla.

–¿Cómo era ese método?

–Escucho mucho los detalles, me fijo en esos aspectos que hacen únicos a esos cantantes. Hacía una lista de cosas que tenía hacer en cada imitación, como una coreo de cada detalle.

–¿Así fue la mejor imitación de Shakira que se ha hecho?

–Yo me preocupaba en hacerlo lo mejor posible, nada más. Después me encontraba con la reacción del jurado.No me esperaba la reacción.

–¿Veía cómo Esperansa Grasia estaba apurada por si era ella la ganadora?

–Yo creía que iba a ganar ella. Se lo merecía. No puedes hacer nada ante la opinión de tres millones de espectadores. Yo tenía claro que Esperansa ganaría. Fue para mí una sorpresa. Ha sido un ejemplo generacional de esfuerzo, de capacidad de trabajo.

–Y Bertín tendría edad para ser su abuelo.

–La relación entre todos fue muy cariñosa. Estábamos juntos y en las comidas siempre esperábamos las anécdotas de Bertín. Me llevo la amistad de todos ellos.

–¿Cómo se preparó la selectividad en pleno trajín del programa?

–Organizándome. Durante el curso he llevado a limpio los apuntes, lo tenía todo preparado. Hay que llevar todo al día durante el curso para el acelerón final. Yo al menos cada día dedicaba unos minutos a la imitación de Tu cara me suena. Era una evasión. Cantar es lo que me gusta. Y soy de las que alargaba la noche estudiando. Estudiando mucho.

–Si pudiera dibujar su futuro...

–Me encantaría alternar la música comercial con la lírica. Me gustaría ser fiel a esa mezcla de los dos mundos. Ahora estudiaré en el Conservatorio Superior y seguiré aprendiendo.

–Debió ganar en su momento Eurovisión Junior, España estaba recién reincorporada y eso jugó en contra de usted ¿Le gustaría ir a Eurovisión y darnos una alegría a todos los españoles?

–Me gustaría muchísimo ir a Eurovisión, por supuesto. Y será cuando tenga la canción con la que me identifique, que sea muy yo. Que yo diga, este es mi momento. Ahora sí. E ir a Eurovisión y disfrutarlo.