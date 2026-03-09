Manu White, la historia de 'El depredador de Sevilla' llega a Netflix

Newtral, la productora de Ana Pastor, estrena la docuserie El depredador de Sevilla el 27 de marzo, en Netflix. Esta producción que también ofrecerá Atresmedia reconstruye la trayectoria de Manuel Blanco Vela, un agresor sexual que durante años operó bajo la amable fachada de "Manu White", director de la agencia Discover Excursions, que atraía a estudiantes estadounidenses para recalaran en la capital hispalense para que perfeccionaran el español mientras disfrutaban del sol, la fiesta y la cultura. Unos atractivos que terminaban siendo una pesadilla.

Con la dirección de Alejandro Olvera el relato profundiza en los hechos probado y en el perfil psicológico de un criminal que, aprovechando la vulnerabilidad de jóvenes extranjeras lejos de su hogar, transformó los viajes low cost en escenarios de impunidad.

El detonante mediático del caso fue la denuncia de Gabrielle Vega. Con apenas 19 años, la joven viajó a España para perfeccionar el idioma español pero su experiencia se truncó durante una excursión a Tánger. Tras años de silencio y culpabilidad, Vega hizo público su testimonio en la cadena estadounidense NBC, lo que provocó un efecto dominó sin precedentes: decenas de mujeres, que no se conocían entre sí, comenzaron a reportar experiencias idénticas. Todas apuntaban al mismo hombre, el autodenominado "príncipe de Sevilla".

Las investigaciones detallan un modus operandi basado en la manipulación. Blanco promocionaba su agencia en redes sociales y lugares frecuentados por universitarios norteamericanos, ganándose su confianza con un trato cercano. Sin embargo detrás de esta hospitalidad se escondía un patrón recurrente: la organización de fiestas donde el suministro masivo de alcohol era la norma, aprovechando que muchas de las víctimas, menores de 21 años, carecían de tolerancia a la bebida por las leyes de su país de origen.

Los testimonios recogidos por el equipo de Newtral en Estados Unidos revelan una red de alertas. A través de grupos de WhatsApp y redes sociales, las estudiantes se advertían unas a otras sobre "Manu White", calificándolo de "asqueroso". Incluso la Embajada de EEUU en Madrid llegó a emitir una alerta de seguridad formal para la población universitaria en España, informando sobre las investigaciones por violación y abusos sexuales que pesaban sobre el empresario.

El caso de Manuel Blanco no solo se asienta sobre las agresiones sexuales denunciadas por víctimas como Carly Van Ostenbridge y Hayley McAleese, sino que está marcado por la tragedia de Lauren Bajorek. La joven de 21 años falleció en julio de 2015 al precipitarse desde la terraza del piso de Blanco en la Plaza del Juncal. Aunque la investigación sobre su muerte no se reabrió como homicidio, el empresario fue condenado como responsable civil.

La autopsia de Bajorek reveló una tasa de alcohol de 2,99 gramos por litro de sangre, una cantidad que la situaba al borde del coma etílico. Mientras tanto, Manuel Blanco arrojó un resultado de 0,0 en las pruebas de alcoholemia practicadas la noche del accidente. Este contraste ha sido fundamental para las familias de las víctimas al denunciar cómo el guía mantenía el control absoluto mientras las jóvenes quedaban indefensas bajo los efectos de sustancias suministradas en su presencia.

En la actualidad, el caso de "Manu White" ha experimentado actualizaciones significativas que la docuserie promete desgranar. Manuel Blanco Vela cumple una condena de nueve años de prisión por la agresión sexual a tres estudiantes. Sin embargo, la sombra de su actividad se extiende mucho más allá de las sentencias firmes. El dossier presentado por la familia de Bajorek ante el Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla incluía capturas de pantalla donde la propia Lauren, días antes de morir, pedía cautela al tratar con él, describiendo su comportamiento como "weird" (extraño).

La producción que estrenará Netflix no solo busca hacer justicia a las víctimas, sino también servir como una advertencia sobre los mecanismos de depredación que pueden ocultarse tras negocios aparentemente legítimos en el sector del turismo estudiantil.