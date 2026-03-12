El líder de Nox, lo que sabemos de 'Torrente Presidente' antes de su estreno sin una imagen previa

Santiago Segura ha decidido que, en tiempos de sobreexposición digital, la mejor promoción es el silencio absoluto. A las puertas del estreno de Torrente Presidente, este viernes, el "Amiguete" nacional ha pasado esta seman por el plató de Pasapalabra atreverse que esta sexta entrega no es solo una película, sino un experimento sociológico. Con una estrategia que el propio Segura tilda de magistral, el filme llegará a las pantallas este viernes 13 sin que la prensa especializada, los críticos o los habituales de las alfombras rojas hayan visto un solo fotograma de esta vuelta al pesonaje 12 años después. "Quiero que los primeros que la vean sean los fans, el público", insistió este miércoles a Roberto Leal, justificando así la ausencia de un tráiler y el uso de un inquietante póster negro como única carta de presentación con el título de la sexta entrega.

La actualización del personaje, que ha tardado cinco años en madurar en el despacho de Segura, sitúa al antipolicía más rancio de nuestra cinematografía en la cúspide del poder político. José Luis Torrente ya no patrulla las calles en un 124 desvenciajdo; ahora aspira a regir los destinos de España como líder de Nox, una parodia nada velada de las corrientes políticas actuales que promete no dejar títere con cabeza. El parecido con Vox es absoluto y Torrente se somete a un debate electoral con los líderes de otras formaciones en el mismo plató de Atresmedia donde se celebró el último ring preelectoral. Hay mutismo sobre cameos y actores, ni siquiera se ha subido a las webs que registran los datos de las cinta, pero si hay que apostar por apariciones serían seguras las de tres de los mejores amigos (también socios) de Segura: José Mota, Florentino Fernández o Pablo Motos. Ya que se trata de autohomenajear la saga española más taquillera no es dfícil imaginar que por la pantalla puedan aparecer Kiko Rivera, Jesulín o Neus Asensi, que ya regresó con Santiago con en las últimas entregas de Padre no hay más que uno.

El cineasta admite que su mayor temor durante este lustro fue que el guion quedara obsoleto, pero la realidad nacional le ha dado la razón: la cinta llega con una "vigencia absoluta" en un contexto de polarización donde la sátira es, quizá, la única herramienta para digerir la actualidad. Eso sí, cualquier alusión a Donald Trump habrá quedado rebasada por lo que estamos viviendo en las últimas semanas.

El despliegue de distribución es, paradójicamente, inversamente proporcional a su secretismo. Con un récord de mil salas preparadas para el estreno, Atresmedia Cine y Segura apuestan por el "efecto evento" y el ansia por ver la película antes que nadie para ser así los primeros en destriparla a los demás.

La decisión de saltarse la premiere tradicional, que habitualmente sirve de termómetro previo para la taquilla, busca proteger los numerosos cameos y los golpes bestiales del guion. Segura ha jugado fuerte con el factor sorpresa y lo de este viernes puede ser una catarsis.

Para promocionarla de forma convencional, el equipo ha reservado la fecha de este próximo lunes en Madrid. Un hito promocional posterior al golpe de este estreno del día 13.

En lo profesional, este regreso a Torrente supone el reencuentro de Segura con su faceta más gamberra tras años de éxitos en el cine familiar con sagas como Padre no hay más que uno y A todo tren. El director ha tenido que realizar un ejercicio de nostalgia de su público más veterano para recuperar al Torrente más zafio sin que la cultura de la cancelación cercene el espíritu del personaje.

Segura insiste, Torrente Presidente es un "festival para los fans", lo que sugiere que el detective, tras 27 años de su nacimiento en la pantalla, no ha perdido ni un ápice de su incorrección política, ahora elevada a la categoría de asunto de Estado y como el presidente de la ultraderecha en un mundo que ya de por sí se ha escorado a las concepciones más ultraconservadoras.