Leire Martínez ante su despido de La Oreja de Van Gogh: "Vomité, tuve fiebre, entre el sofá y la cama"

La cantante Leire Martínez se ha desquitado de su despido de La Oreja de Van Gogh y asegura que no tiene problemas con cantar cualquier día de estos con Amaia Montero. Al cabo de17 años de trayectoria en la formación, la artista inicia una trayectoria en solitario de remontada y autoafirmación, de ahí el nombre de su primer single, Mi nombre, que interpretó este jueves en La Revuelta, a modo de reclamación y catarsis tras una ruptura. David Broncano charló con Leire, incidiendo con ironía sobre su forzada marcha de La Oreja. Leire se mostró calmada, conciliadora, pero teniendo muy presente todo lo que vivió a raíz de esta inesperada decisión de sus ex compañeros.

La marcha se anunció el pasado 14 de octubre El comunicado reseñaba “diferencias en la manera de vivir el grupo”, una reacción que fue percibida como fría y corporativa, como si fuera efectivamente un despido empresarial. Leire no había firmado ese comunicado conjunta y arreciaron los análisis de tensiones internas en el conjunto y la reclamada vuelta de Amaia Montero, la vocalista original, por parte de sus ex compañeros, como si Leire en 17 años no les hubiera convencido.

Broncano recibía a la cantante vasca ironizando de haber sido nominada y expulsada del grupo. Leire agradecía el interés que tuvo el programa de La 1 para contar con ella desde el primer momento. “Te llamamos al día siguiente , pero nos dijiste que necesitabas recolocar algunas cosas”, recordaba el conductor de La Revuelta. No tenía el ánimo de presentarse en un plató en esas circunstancias, pero agradecía el interés como vino a refrendar con su visita de esta semana.

Martínez fue sincera de cómo recibió la noticia de ese despido del grupo. “El primer día fue terrible. Me subió la fiebre, vomité... de todo", reconoció entre la impresión del público del espacio. Fue mala experiencia que fue masticando con dolor en semanas sucesivas. Hasta finales de año estuvo “entre el sofá y la cama", llorando en todo momento, buscando una explicación. Una sinceridad que da idea de cómo se encajan determinaciones externas que no se alcanzan a comprender de inmediato.

"Yo tenía más información, sabía cuál era la situación dentro del grupo", sabía que podía ocurrir en cualquier momento. Con los días entendió que podría salir adelante tras este revés. Broncano indagaba, entre el humor y la preocupación, “¿hubo votación?" "¿cómo se echa a alguien de un grupo?”, inquirió. "Si la hubo (la votación), no estuve presente”, reconocía la cantante que resumió así lo que pudo ser aquel instante: “votaron los rabos y chao”, otro arranque de resignación a cargo de la expulsada que vio que no había remedio pero que le "hubiera gustado darle una vuelta" a la situación. “Éramos cinco personas cobrando lo mismo por las giras, yo era una más", admite Leire, estaba integrada pero con el tiempo la relación de ella con el grupo se agrió.

Acompañada de su marido, presente en el público, Jacobo, Leire inteprretó Mi nombre, ese primer single en solitario de Leire que se estrena hoy viernes. "Es Cruz de navajas", la replicó. Es la plasmación de lo que estaba sintiendo, como un ejercicio terapéutico. “Me cago en tus muertos podría haberla llamado”, añadió con mucha retranca. "Da igual lo que cantara que todo el mundo iba a hablar de lo mismo, a partir de ahora me he ganado hablar de música".

Esta es la letra de Mi nombre, que tira no con bala, sino con artillería de calibre grueso contra los miembros de La Oreja.

Llegan las dudas

gritando que sí fue mi culpa

Están gritando palabras usando tu voz

Imaginando que van a escuchar mis disculpas

Rompiste todo cuando casi estaba perfecto

Y eres el miedo vestido tras cada canción

Siempre pensaste que yo guardaría el secreto

Pero solo dame tiempo

Para demostrar que yo

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

gritando mi nombre

No quiero oír nada más

ya conozco tus miedos

Aunque los disfraces

Detrás de ti puedo verlos

usando mi voz

Aunque tú los calles

Vete corriendo a encontrar

quien se crea tus cuentos

Que yo seguiré leyendo

hasta demostrar que no

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

Sabes que yo

aunque duela no voy a olvidar

esos años y siempre serás