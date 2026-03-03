Lecciones de Periodismo de Iñaki Gabilondo a una novata, "Como no te importe nada..."

"Viaja por zonas por donde tú no te mueves". "Visita un hospital, vete a un juicio, visita un campamento gitano," es uno de los consejos concisos y básicos que todo un veterano como Iñaki Gabilondo ha dado a una periodista novata, Marta, una soriana que vive en Madrid, donde ha terminado su formación universitaria en Comunicación y que ha pasado por una web donde entre noticias manipuladas, clickbaits, y abuso de inteligencia artificial decidió abandonar. Iñaki en la sección de vídeos de El Hormiguero que lleva adelante Jordi Moltó ha inicidido "en la gente", en el destinatario de una información de calidad, personal y comprometida. No vale, por tanto, una vocación que le "gusta contar historias", sino que debes "formar parte de un equipo" con el lector, con el espectador. "Como no te importe nada la gente...", ha observado el veterano comunicador.

En apenas cinco minutos ha sintetizado la base de un comportamiento profesional en los medios. Fundamental para su interlocutora, Marta, pero para tantos jóvenes que siguen el programa de Pablo Motos. Un vídeo que trasciende en sí formar parte de un programa sino que es una pieza exenta donde queda parte del legado de Gabilondo, que a sus 83 años sigue en activo (con un próximo programa en La 2 dedicado al idioma español, La gran aventura de la lengua española) y que se jubiló de la labor diaria sin perder el nervio por la actualidad.

"El mundo en el que vivimos ha venido para quedarse, las fake news han venido para quedarse", por lo que la respuesta es la decencia y la solvencia, ofrecer "agua potable" en el ámbito periodístico, es otra de las recomendaciones esenciales de Iñaki.

Y para dirigir un equipo, "compartir", que todos sean partícipes, y dar "un diez" según las posibilidades de cada cual, la clave de su exigencia.

El veterano le ha recordado también a la novata que en cualquier momento puede ver a compañeros que prosperan por el "canallismo", por lo que hay que mantener una línea honesta.

¿Y comer, relacionarse de lleno con los políticos? "Lo tienes que medir", recomienda Gabilondo.

"El que no tiene futuro soy yo, tú nada más que tienes futuro", resumió el periodista vasco que fue un memorable director de Radio Sevilla a la ilusionada aspirante.