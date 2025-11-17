Juan del Val le dedica un baile a los que han comprado su libro

El ganador del premio Planeta 2025, Juan del Val, ha querido mostrar su entusiasmo en familia por los buenos datos de ventas de Vera, una historia de amor, la novela con la que se alzó ganador el pasado mes y que está de promoción por toda España junto a la finalista, Ángela Banzas, por Cuando el viento hable.

La polémica se adueñó en torno al premio por quien es presentado en los programas como el contertulio "polémico", así que el madrileño está siempre encantado en este contexto. A los comentarios de que había sido un premio dirigido con fines comerciales, exhortando el autor a que se leyera para salir de dudas, algunas de las críticas han sido feroces en torno a su novela. La historia de amor y erotismo está ambientada en Sevilla, en la alta sociedad, donde una aristócrata busca el amor que no encuentra en su vida cotidiana.

Los comentarios contra la obra de Del Val han sido constantes pero s su vez se ha mantenido la expectación en torno a su obra y las ventas habría ido al menos muy bien, a tenor de lo que está festejando el autor.

Con la canción Felicittá de Raffaella Carrá como banda sonora, la presentadora Nuria Roca ha captado a su esposo arrancándose por un baile de estilo flamenco celebrando esos buenos registros a los que ha tenido acceso. En plena calle de Madrid, antes de dirigirse a preparar una entrega de La Roca, el maratón de los fines de semana en La Sexta a cargo de Nuria, Juan del Val se muestra exultante, con unos movimientos ensortijados que van dirigidos de manera positiva hacia quienes están encantados con su libro como con cierta ironía contra sus detractores. Amigos como la cantante Lolita han respondido "buen baile, buen baile".

En los ránkings de ventas de libros de ficción, el Top 3 en España en estos momentos está formado por Vera, una historia de amor, como número 1; seguida de Los tres mundos, de Santiago Posteguillo, y el cómic Astérix en Lusitania.