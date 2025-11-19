Juan Carlos Rivero cambia de seleccionador de España en Sevilla y se remonta a 21 años atrás

El veterano comentarista de los partidos de fútbol de TVE Juan Carlos Rivero protagonizó una nueva anécdota por lapsus durante la retransmisión del España-Turquía, último partido de clasificación para el Mundial y que acabó con empate a 2 y con el pase del equipo español para el Mundial 2026. Entre lo previsible del pase, la frialdad del estadio sevillano de La Cartuja y el juego discreto que estaba desarrollando el equipo español, en una jornada en la que faltó algo más de motivación, Rivero animó las redes con su extraño lapsus, ya que se remontó a 2004, a 21 años atrás, cuando retransmitió la Eurocopa de Portugal.

El narrador de los partidos de la selección masculina en La 1 se refirió al seleccionador español como "Iñaki Sáez", el titular en aquella Eurocopa de triste resultado y que también retransmitió Rivero para TVE (fue la última gran competición en la cadena pública hasta el pasado Mundial de Qatar). Un despiste que de vez en cuando puede surgir en la narración, aunque en este caso fue nostálgico y notorio.

España iba ganando 1-0 a los 14 minutos, cuando parecía que todo el encuentro iba a ser un paseo, cuando aludió a la estampa del seleccionador tras la oportunidad de la delantera española. "Aplaude Iñaki Sáez".

Un comentario que se hizo vial en las redes y en algunos casos con críticas despiadadas hacia Juan Carlos Rivero, que por otros lapsus de nombres ha sido criticado en grandes citas como la pasada Eurocopa. La 1 fue testigo de los recientes títulos de la selección con la Nations League y la Eurocopa y también Juan Carlos Rivero fue la voz del oro en Barcelona 92, un acontecimiento memorable cuando comenzaba a narrar encuentros aunque la selección absoluta era labor por entonces de José Ángel de la Casa.

Rivero rectificó su lapsus pero ya no podía evitar que las redes se cebaran sobre su fallo.Iñaki Sáez fue el seleccionador relevando a Camacho tras el Mundial de Corea-Japón en 2002 y hasta la tempranera eliminación en la Eurocopa 2004, fue también el seleccionador de la sub 21 en la cita olímpica de Sydney 2000, donde la futura generación campeona del mundo fue medalla de plata, con narración de Rivero.