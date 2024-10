Jimmy Giménez-Arnau y su primera entrevista, "era el tonto. Y bajito como Paco (Franco)"

El realizador Fernando García Tola tuvo una productiva década de los 80 en TVE con distintos formatos rupturistas que asombraban al público de entonces y donde se descubrieron figuras musicales como Joaquín Sabina o Javier Krahe y regalaba cada semana momentazos con personajes heterodoxos de la actualidad. Si yo fuera presidente, en La 2, y su posterior versión para La 1, el radiofónico Querido Pirulí, fueron dos afortunados formatos de Tola que tuvo una gran oportunidad para dar rienda a su forma de ver el periodismo con Esta noche, en 1981. Lo que era un simple "programa de entrevistas y actuaciones" (todas en play back) era mucho más con su dirección. Por lo pronto por su presentadora, la entonces semidesconocida Carmen Maura, que interpretaba el papel de presentar ese programa mientras desgranaba sus pensamientos en lo que sería la primera aparición de stan-up comedy en la televisión en España. Su frase, "nena, tú vales mucho", que recurría en cada aparición junto a falsas traducciones al japonés lo que eran frases hechas la mar de españolas.

Esta noche, en la noche de los jueves de la Primera Cadena, que durante lustros estaba destinada la programación de cine, lo que se llamaba Sesión de noche, apareció de forma tímida en la programación el 24 de abril de 1981. Era uno de los renovados formatos de una parrilla totalmente remozada por el director general Fernando Castedo, el primer intento de desmontar por completo el franquismo en el seno RTVE. Así que nada más arrancar Esta noche presentó sus credenciales, con la aparición de un periodista crítico como el radiofónico José María García, peleado ya por entonces en la SER por sus enfrentamientos con el Gobierno y que ocasionaría su posterior despido, y por un reportero elegante y con desparpajo, con chaqueta de estilo inglés y abundante flequillo, llamado Jimmy Giménez-Arnau, fallecido hace unos días.

Sol Alameda, periodista de El País, fue la encargada de la entrevista (Maura dejaba ese rol de su programa siempre a periodistas de la casa o de otros medios, Tola siempre hilaba fino) y pese a la bisoñez de la entrevistadora en las cámaras, Jimmy se encargó de no pasar de largo en esta aparición estelar en Esta noche, en 1981 y sólo dos meses después el 23F, para hablar de su libro, de la familia Franco. "He venido a venderlo (a vender mi libro)", recalcaba Giménez-Arnau, adelantándose en más de diez años a su iracundo enemigo íntimo de Paco Umbral. Tal vez los escritores de Planeta de entonces, tiburones de best seller, tenían claro que si aparecían en pantalla, lo que siempre era un logro, había que ir a "hablar de mi libro".

Y en el caso de Jimmy era un tema morboso y jugoso seis años después de la muerte del dictador. Yo, Jimmy remedaba a la novela y serie de Yo, Claudio, donde el enjuto y tonto de la familia de Augusto termina siendo ascendido a emperador. Entre los Franco el fallecido periodista casado con una nieta, Merry, se sentía, así, "el bajito y el tonto" en una familia "caída del podio". El entrevistado hizo saltar carcajadas a la treintena de espectadores presentes. No era habitual por entonces en TVE cuestionar nada de la dictadura, "un período que sólo me interesa porque en esos años se construyó el estadio Santiago Bernabéu", replicaba con carga irnónica Gimenez-Arnau. Sobre la abuela de su esposa, la viuda del dictador, con su aura siniestra, el autor del libro tenía palabras de ternura: "Carmen Polo me tenía cariño porque yo era bajito, como Paco", se enternecía la viuda recordando al dictador cuando le veía.

Jimmy Giménez-Arnau en la entrevista en 'Esta noche', el programa de Carmen Maura, en 1981

"Asistí a una decadencia imparable", reconocía Joaquín Giménez-Arnau, como aparecía en Yo, Jimmy, aunque su nombre familiar terminaría siendo su denominación de batalla.

Justificaba que ese libro de memorias que había escrito no era por afán económico (eso decía) ni por sentirse importante, sino que dicho testimonio era para que lo leyera su hija Leticia, y quedara todo por escrito. "Si me pegan un tiro ya saben por qué", señalaba el autor, que decía en Esta noche recibir amenazas por lo que vertía especialmente contra su ex suegro, el marqués de Villaverde, marido la única hija del dictador, Carmen. Y Jimmy presumía de que el marqués no había podido querellarse por nada de lo que había escrito.

Sobre la "decadencia" de los Franco nada más desarrollarse la transición, Giménez-Arnau explicó con el ejemplo de las bodas de las nietas de la familia. "Un empresario regaló un millón de pesetas cuando se casó Mari Carmen. Dio otro millón en la boda de Mariola. Y en la de Merry sólo ya dio 5.000 pesetas". Aquella boda fue en 1977, en el pazo de Meirás, con pago de exclusiva por un millón de pesetas, aunque posteriormente el novio señaló que su ex suegro se quedó para él otros 5 millones.

En la entrevista con Sol Alameda el entonces escritor llamado a ser cronista en tantos programas reconocía que ya cobraba por las exclusivas de sus noticias personales. "Cobro 400.000 pesetas y así además controlo lo que se publica, si lo vende otro no sale igual", explicaba. No le iba a faltar trabajos tras Yo, Jimmy, como así fue en esa primer noche que aprovechó a conciencia el futuro inquilino de Tómbolas y Sálvames.